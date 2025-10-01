Műsorújság
Előkerült a falu bolondja – közölte Kocsis Máté, aki megosztott egy felvételt Márki-Zay Péterről és Magyar Péterről

Szerző: hirado.hu
2025.10.01. 06:47

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Arcpirító hangfelvétel jutott el hozzám ma reggel, melyen Márki-Zay Péter beszél Magyar Péterről – írta Facebook-oldalán Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

A politikus által megosztott hangfelvételen az hallható, ahogy Márki-Zay Péter a Magyar Péter vezette Tisza Pártról beszél. A felvételen Kocsis Máté elmondása szerint, Márki-Zay egyenesen bevallja, a választásokig Magyar Péternek nem szabad beszélnie a fontos politikai kérdésekről,

például a háborúhoz való viszonyról, mert tömegesen hullana szét a támogatottság a Tisza mögött, ha az emberek megismerhetnék a valódi álláspontjukat.

„Azt már csak mellékesen jegyzem meg, a brüsszeli báb az első bolond, aki egy hasonszőrűt használ tanácsadóként”

194 nap és Magyar Péter lesz az új Márki-Zay!” – írta Kocsis Máté.

Kiemelt kép: Márki-Zay Péter (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

