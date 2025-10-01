A Tisza Párt arra készül, hogy megszüntesse a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést – közölte Zsigó Róbert

Zsigó Róbert azt mondta: Isten éltesse az időseket egészségben, szeretetben, „minden másban pedig, ahogy tudunk, a kormánypártok részéről segítünk”. Hozzátette, hogy megvédik az idősek számára a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést, megvédik őket az indokolatlan áremelésektől;
október közepéig mindenkihez megérkezik a nyugdíjas élelmiszerutalvány.
Isten éltesse az időseket egészségben, szeretetben, békében és biztonságban! #idoseknapja
Közzétette: Zsigó Róbert – 2025. szeptember 30., kedd
Úgy folytatta, hogy novemberben pedig érkezik az inflációkövető nyugdíj kiegészítés. „Ilyenkor mindenki ígér fűt-fát az időseknek, de kérem, ne hagyják magukat átverni.”
„Pláne ne hagyják magukat átverni attól a Magyar Pétertől, aki a saját feleségét is elárulta, és akiről felvételek bizonyítják, hogy a színfalak mögött sértegeti az időseket, gúnyolódik rajtuk”
– fogalmazott Zsigó Róbert. Arra szólította fel az időseket, hogy ne hagyják magukat átverni egy olyan embertől, aki megtűr maga mellett olyan bizalmasokat, akik az idősek halálában reménykednek a választási győzelemért, és ne hagyják magukat átverni a Tisza Párttól, amely Brüsszellel leszerződve arra készül, hogy ha hatalomra kerül, megszüntesse a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést.
„Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, mindezt nem tehetik meg.”
„Kívánok mindenkinek hosszú, boldog, egészségben eltöltött éveket. Békét, biztonságot minden Magyarországon élő idős embernek” – mondta az államtitkár.
Kiemelt kép: Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)