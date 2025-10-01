A Tisza Párt arra készül, hogy megszüntesse a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést – közölte Zsigó Róbert

A kormány mindent megtesz azért, hogy az idősek és minden magyar család békében és biztonságban élhessen – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán, az idősek világnapján a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Zsigó Róbert azt mondta: Isten éltesse az időseket egészségben, szeretetben, „minden másban pedig, ahogy tudunk, a kormánypártok részéről segítünk”. Hozzátette, hogy megvédik az idősek számára a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést, megvédik őket az indokolatlan áremelésektől;

október közepéig mindenkihez megérkezik a nyugdíjas élelmiszerutalvány.

Úgy folytatta, hogy novemberben pedig érkezik az inflációkövető nyugdíj kiegészítés. „Ilyenkor mindenki ígér fűt-fát az időseknek, de kérem, ne hagyják magukat átverni.”

„Pláne ne hagyják magukat átverni attól a Magyar Pétertől, aki a saját feleségét is elárulta, és akiről felvételek bizonyítják, hogy a színfalak mögött sértegeti az időseket, gúnyolódik rajtuk”

– fogalmazott Zsigó Róbert. Arra szólította fel az időseket, hogy ne hagyják magukat átverni egy olyan embertől, aki megtűr maga mellett olyan bizalmasokat, akik az idősek halálában reménykednek a választási győzelemért, és ne hagyják magukat átverni a Tisza Párttól, amely Brüsszellel leszerződve arra készül, hogy ha hatalomra kerül, megszüntesse a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést.

„Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, mindezt nem tehetik meg.”

„Kívánok mindenkinek hosszú, boldog, egészségben eltöltött éveket. Békét, biztonságot minden Magyarországon élő idős embernek” – mondta az államtitkár.

Kiemelt kép: Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)