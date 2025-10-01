A honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romuluszról: Az emberek közé fegyverrel megy, és azt állítja, hogy a szíve tele van gyűlölettel

A honvédelmi miniszter emlékeztetett, hogy újabb videó került nyilvánosságra, amelyen a volt vezérkar főnök arról beszél, hogy tele van a szívük indulattal, haraggal és gyűlölettel.

„Teszi ezt úgy, hogy az oldalán talán akkor is fegyver volt, rendszeresen így jár a tömegbe” – mondta.

Hozzátette: Emellett Ruszin-Szendi Romulusz verekszik újságírókkal, a pártból pedig minden módon árad a harag, ami nem jó tanácsadó soha.

„Mindent meg kell tennünk, hogy ezeket távol tartsuk a Magyar Honvédségtől. A Tisza veszélyes, a fegyver nem játék”

– fogalmazott a honvédelmi miniszter, aki múlt szombaton kijelentette, Ruszin-Szendi Romulusz méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen, ezért felbontotta tartalékosi szerződését.

Kiemelt kép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Thomas Traasdahl)