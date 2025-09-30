Zivatarokkal és erős széllökésekkel érkezik a szerda

A Kárpát-medencében kedden és szerdán napos, gomolyfelhős idő várható záporokkal, helyenként gyenge faggyal. Európa időjárását eközben kettősség jellemzi: nyugaton melegebb léghullámok érkeznek, keleten viszont továbbra is hideg, kontinentális levegő uralja a térséget.

Magyarországon kedden a délnyugati tájakról is levonul az összefüggő felhőzet, melyből néhol még kisebb eső előfordulhat. Másutt gomolyfelhős, napos idő várható, helyenként záporral. Estétől nagy területen legalább átmenetileg csökken a felhőzet, helyenként akár hosszabb időre az ég is kiderülhet, ugyanakkor északkelet felől ismét felhősödés kezdődik. Csapadékra az esti órákat követően hajnalig már nem kell számítani. Szerdán ismét gomolyfelhős, napos időben lesz részünk, szórványosan záporral, néhány helyen akár zivatarral. Az északias szelet kedden olykor élénk, szerdán helyenként erős lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2, 7 fok között alakul, de a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet, talajmenti fagy másutt is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 11 és 16 fok között várható.

Kettészakad Európa időjárása

A kontinens északnyugati peremét elérte egy többközéppontú ciklonrendszer, melyben változékony az időjárás, eső, zápor elszórtan fordul elő, és amelynek előoldalán melegebb léghullámok érkeznek a térségbe, így ott hajnalban is többfelé 10 fok környékén, vagy afelett alakulnak a minimumok, kicsi a napi hőingás.

Európa északi, északkeleti felén még mindig az a nagykiterjedésű anticiklon helyezkedik el, mely hideg, kontinentális eredetű levegőt szállít a kontinens belsejébe – ott napközben is általában 10 fok köré melegszik fel a levegő. Ennek az anticiklonnak a déli peremén egy magassági hideg légörvény érkezett a Kelet-európai-síkság fölé. Az ezt kitöltő, a magasabb légrétegekben elhelyezkedő hideg légtömeg labilizálja az alatta lévő légkört, így területén jellemző a konvektív csapadék.

A következő időszakban a Kárpát-medence időjárására ez a légörvény lesz hatással, így záporok, néhány helyen zivatar is előfordulhat, és tovább gyengül a nappali felmelegedés.

A kiemelt kép illusztráció.