Váratlan fejlemény Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban: a holttest mellett talált tárgy elárulhatja, miben halt meg

A Bors a keresés résztvevőitől tudta meg, hogy mit találtak Kaszás Nikolett holtteste mellett. A tárgy arra utal, hogy a fiatal lány – akinek halálában a rendőrség szerint sem játszott szerepet idegenkezűség – öngyilkos lehetett. Mindeközben a kutató-mentő szolgálat is elárult néhány új részletet a keresésről, és arról, hogy miért tartott ilyen sokáig, mire megtalálták a maradványokat.

Kaszás Nikolett még szeptember elején tűnt el a Pilisben, miután túrázni indult. Holttestét hosszú keresés után, vasárnap találták meg. A rendőrség később közölte: az ügyet még vizsgálják, de az eddig ismert körülmények alapján nem merült fel idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja az ügyben. Emiatt a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit.

Most a Borsnak is nyilatkozott néhány önkéntes a keresés részleteiről. Mint közölték,

nagyjából 200 méterre a túraút mellet, a bokrok között találták meg vasárnap a fiatal lány holttestét.

Közlésük szerint azután, hogy megtalálták a nő maradványait, szinte azonnal arról kezdtek beszélni egymás közt a keresők, hogy milyen tárgyakat találtak a holttest mellett. „A kutyások jelentkeztek rádión, hogy »találtunk valakit«. Ebben a pillanatban leállt a keresés és mindenki elindult vissza a helyszínre, a focipályára. A rendőrség a ruházata alapján azonosította Nikit, majd néhány információ hozzánk is kiszivárgott” – fogalmazott egy, a neve elhallgatását kérő önkéntes.

A Bors úgy tudja, hogy a család percek alatt odaért a helyszínre, és segítettek a holttest azonosságának megerősítésében, de később sokkos állapotban hagyták el a helyszínt. A lapnak nyilatkozó önkéntes azt is elmondta, hogy a holttestre fekvő pozícióban találtak rá,

és úgy tudják, hogy a holttest mellett személyes tárgyakat találtak, valamint egy olyan palackot is, amelyben valószínűleg fagyálló volt beleöntve.

Ebből arra következtetnek, hogy a fiatal lány saját kézzel vethetett véget az életének a fagyállóval. A lapnak nyilatkozó önkéntes szerint ez a keresőket is sokkolta, mivel korábban nem gondolták, hogy a lány öngyilkos szándékkal mehetett a Pilisbe.

A kutató-mentők elárulták, miért tartott ilyen sokáig a keresés

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat a holttest megtalálása után ugyancsak kiadott egy utolsó közleményt, amelyet azzal kezdtek: „Mindenekelőtt szeretnénk őszinte részvétet nyilvánítani a család és a barátok részére.” Emellett köszönetet mondtak a résztvevőknek is.

Az elmúlt három hét intenzíven telt és számos elképzelés látott napvilágot az eltűnéssel kapcsolatban. Mi továbbra is maradunk a tényeknél és ebben a formában megosztjuk Veletek az elmúlt hetek történéseit

– írták, kitérve arra, hogy a szeptemberi 7-i eltűnés után, szeptember 9-én jutottak el hozzájuk az első hírek. Akkor „a rendőrséggel, majd a hozzátartozókkal történt egyeztetés alapján akkor kizárásra került a baleset valószínűsége, tekintettel arra, hogy az általuk ismert üzenetváltásokban elhangzott az, hogy a túrát befejezte, így nem volt indokolt a Spartacus-ösvény szakadékos részének azonnali átvizsgálása”.

Ezt követően részletesen leírták, hogy napról napra mely területeket vizsgáltak át a rendelkezésre álló információk figyelem bevételével. A szeptember 15. utáni időszakról azt írták, hogy addigra sikerült bizonyos területeket átvizsgálni, így utána – mint fogalmaztak – „a rendőrség koordinációjával igyekeztünk szűkíteni a kutatási területet. Ez javarészt helyszíni mérésekkel és a rendőrség oldaláról pedig más jellegű tevékenységgel telt. Ezalatt az idő alatt 181 km jelölt út és azok közvetlen környezete került átvizsgálásra. Az adatgyűjtésből, szakértői véleményekből beérkező újabb és újabb információk kavalkádját követve gyakorlatilag minden nap jelen voltunk a keresésben.”

A vasárnapi nagy keresésre (amelyre már több százan gyűltek össze) „történő felkészülés egy hosszú folyamat volt részünkről is és itt engedjétek meg, hogy a személyes gondolatainkat is belefűzzük ebbe az közleménybe. Hihetetlen mennyiségű segítséget kaptunk az ország minden tájáról és egy emberként segített, ötletelt a szakma jelentős része, de az is igaz, hogy soha ennyi támadás nem ért minket azzal kapcsolatban, hogy mit, mikor és miért csináltunk.”

„Miért nem találtuk meg eddig? Miért nem volt előbb ilyen nagyszabású kutatás?”

– sorolták a hozzájuk beérkezett kérdéseket, amelyeket rögtön meg is válaszoltak: „Mert senkinek sem volt pontosabb információja arról, hogy abból a több tizenmillió négyzetméterből melyik 2 négyzetméteren feküdt a keresett személy. Lassan rajzolódott ki az a kép, hogy egyátalán a területen található. Az, hogy ma [vasárnap] hol kutattak az önkéntes keresők annak a mérhetetlen mennyiségű munkának az eredménye, amit a rendőrség belefektetett az adatgyűjtésbe és elemzésbe. Ebben vehettünk mi is részt, ami nem kis szakmai kihívás volt és rengeteg energiát fektettünk bele mi is.”

Megjegyezték azt is, hogy a vasárnapi nagy akció sikere még ezek után sem volt borítékolható. A„ tervek szerint a maihoz hasonló nagyszabású rendőrségi kereséssel folytatódott volna szerdán az ügy megoldása, mert a számításba vehető területek a mai kutatási területnél sokkal nagyobbak voltak” – írták erről, miközben azt is hozzátették, hogy

vasárnap előtt a holttest helyszínétől a „rögzített nyomvonalak alapján 80 méterre jártak legközelebb az eddigi kutatásban résztvevők gyalogosan és 110 méterre többször elhaladtunk mellette terepjáróval akkor, amikor egy teljesen másik keresési területre mentünk fel, vagy amikor onnan távoztunk”.

„Az idő múlásával a Visegrádi-hegység hatalmas területéről folyamatosan szűkítette le a területet a rendőrség a közreműködésünkkel. A találati helyszín valószínűsége pont olyan volt, mint bármelyik másik pontja a fent említett celláknak. Ez Pilisszentlászlótól északi irányban elterülő megközelítőleg 6 négyzetkilóméter. Ezen belül a járható jelölt utak és azok környezetére koncentráltunk. A mai találat a mindenki által használt úttól kb. 200 méterre a bokrok között volt található. Jelölt, vagy jelöletlen út oda nem vezetett. Ezek a jellegű területek mindeddig nem élveztek prioritást, mert nem volt arra adat, hogy az eltűnt ilyen jellegű helyről kommunikált Messengeren az éjszaka folyamán.”

A közlemény végén megjegyezték, hogy a rendőrség aznapi közlemény szerint„ jelenleg még nem tudni pontosan, mi okozta a nő halálát, a pontos okok és körülmények felderítése pedig akár napokat is igénybe vehet”, de mivel nem merült fel bűncselekmény gyanúja, ezért közigazgatási eljárás keretében zajlik a vizsgálat. „Bízunk benne, hogy a lehetőségeinkhez képest minden kérdésre választ adtunk” – zárták a közleményt.

