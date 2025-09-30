Úgy megverte kiskorú barátnőjét egy férfi Budapesten, hogy agyrázkódása lett

A rendőrség őrizetbe vett egy 22 éves férfit, aki súlyosan bántalmazta a 17 éves barátnőjét Budapesten, egy buszmegállóban. A fiatal lányon egy étterem dolgozója segített.

„Egy V. kerületi étterem dolgozója kért segítséget szeptember 27-én, mivel egyik vendégüket előzőleg egy buszmegállóban bántalmazta egy férfi. Egy arra járó nő és a lánya léptek közbe, akik a 17 éves sértettel együtt buszra szálltak, és a belvárosi vendéglátóhelyre mentek. A mentők kivizsgálásra kórházba vitték a megvert lányt, a nyomozók másnap tudták kihallgatni” – számolt be honlapján a rendőrség az esetről.

Hozzátették:

a feltételezett elkövetőt később elfogták.

A 22 éves s R. Gyulá a XV. Kerületi Rendőrkapitányságon 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértése, és kapcsolati erőszak bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását – írta a police.hu.

Agyrázkódást is szenvedett az áldozat, segítői szerint napokig bezárva tartották

Az esetről először a Billog nevű burgerező számolt be, amely a közelmúltban tűzte a menüjére az Angel Shot nevű koktélt: de ez valójában nem egy rendelhető ital, hanem egy jelzés a pultosoknak, hogy egy bántalmazott nő bajban van, azonnali segítségre van szüksége.

Oldalukon azt írták, hogy szombaton először kértek tőlük Angel Shotot. „Még remeg a gyomrunk, hónapok óta az itallapunkon a bántalmazott nők segélykérő koktélja, de egészen más beszélni róla és nagyon kemény, mikor ott áll a pultnál egy 17 éves kiskorú lány, vérző szájjal, megverve, kétségbeesve” – fogalmaztak a bejegyzésben, közölte azt is, hogy ezután hívták ki a rendőrséget. A bejegyzés szerint a lányt napokig bezárva tartotta a férfi a bántalmazás előtt.

A TV2 Tények című műsora szerint a lánynak felszakadt a szája, és agyrázkódása is lett a bántalmazás miatt.

Kiemelt kép: egy rendőr- és egy mentőautó a támadás helyszínen. Forrás: Facebook.