Szijjártó Péter: Teljes kiszolgáltatottságot jelentene a két kőolajvezeték közül az egyik feladása

Szerbia példája mutatja, hogy milyen kiszolgáltatottságot is jelent, ha egy állam kőolajellátása egyetlen vezetéktől függ, ezért a magyar kormányzat nem fog engedni Brüsszel agresszív nyomásának és Zágráb nyomulásának ez ügyben – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Belgrádban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökével, Pásztor Bálinttal folytatott találkozóját követően először is az energiabiztonságot érintő kihívásokról beszélt, s leszögezte, hogy Magyarország folyamatosan támogatja Szerbiát abban, hogy az ország kőolajellátásáért felelős vezeték, illetve annak üzemeltetője mentességet kapjon az amerikai szankciók hatálya alól.

„Itt előállt az a helyzet, hogy egy vezetéken keresztül történik az ország kőolajellátása, és az itteni helyzet is világosan rámutat arra, mekkora kiszolgáltatottságot jelent az, ha egy országot egyetlen vezetéken látnak el valamilyen energiahordozóval” – figyelmeztetett.

„Brüsszel agresszív nyomása és Zágráb nyomulása pontosan ilyen kiszolgáltatott helyzetbe akarja kényszeríteni Magyarországot. Azt akarják Brüsszelből, hogy Magyarországot a mostani két csővezeték helyett csak egy vezetéken láthassuk el, ezzel teljes mértékben kiszolgáltatnának minket ennek az egy szállítási útvonalnak, kiszolgáltatnának minket a horvát szállítóknak” – folytatta.

„Látjuk itt, Szerbiában, mit jelent az, ha egy országnak egyetlen, kőolajellátásért felelős vezetéke van. És hogyha ez a vezeték bármilyen okból leáll, és okot azért a mai világban lehet találni – politikait, jogit, műszakit, technikait -, akkor ott bizony óriási nagy baj van”

– tette hozzá.

Szijjártó Péter ezért hangsúlyozta, hogy a magyar kormányzat nem fogja hagyni, hogy akár Brüsszelből, akár Zágrábból megpróbálják belekényszeríteni egy olyan helyzetbe, hogy feladja a két kőolajszállítási útvonalból az egyiket, ez ugyanis teljes kiszolgáltatottságot jelentene.

„Mi, magyarok továbbra is kiállunk a szuverenitásunk mellett, és szuverenitásunknak az egyik alapvető összetevő eleme az energiabiztonság, hiszen ma a nemzeti alapú döntéshozatallal lehet energiaellátási döntéseket hozni” – jegyezte meg.

„Teljes egészében egy ország saját szuverén joga, hogy eldöntse, honnan, kitől vásárol energiahordozókat, mi ezt a szuverén jogunkat nem fogjuk feladni. A szuverenitásunkhoz és az azt megalapozó energiabiztonságunkhoz is ragaszkodunk”

– húzta alá.

Továbbá érintette a vajdasági gazdaságfejlesztési programot is, amely szavai szerint az utóbbi években több tízezer magyar számára tette lehetővé itt a helyben maradást. „Ahhoz, hogy a vajdasági magyarok az otthonukban tudjanak boldogulni, ahhoz ez a gazdaságfejlesztési program óriási hozzáadott értéket képviselt, s bár van ezernyi, ha más pozitív hatása nem is lenne, már csak ezért megérte volna, úgyhogy készen állunk a folytatásra természetesen” – fogalmazott.

A miniszter végül büszkeségét fejezte ki amiatt, hogy a VMSZ kiáll Szerbia stabilitása, valamint amellett, hogy az országban visszatérjen az élet a normális kerékvágásba.

„Nekünk, magyaroknak otthon és itt is az az érdekünk, hogy stabilitás és nyugalom legyen Szerbiában. Szerbia a barátunk, s látjuk, micsoda durva külső támadásokkal kell szembenéznie ennek az országnak. Sajnos ez egy európai tendencia, hogy a patrióta kormányokat és a patrióta politikusokat megpróbálják kiiktatni, ezért a teljes barátságunkról és a szolidaritásunkról biztosítjuk szerb barátainkat” – jelentette ki.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a minisztériumban 2025. szeptember 8-án (Fotó: MTI/Kovács Attila)