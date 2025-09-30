Szentkirályi Alexandra: Az Antifa magyarországi működése kimerült ártatlan magyar emberek félholtra verésében

Az Antifa egy erőszakos, külföldről pénzelt terrorszervezet, Magyarországi működésük kimerült ártatlan magyar emberek félholtra verésében – írta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője kedden a Facebook-oldalán.

Szentkirályi Alexandra közölte: gumibot, kalapács, paprikaspray, erőszak, kinek lenne erre szüksége?

„A leghelyesebb kezdeményezés a kormánypártok részéről, hogy az Egyesült Államok után hazánkban is terrorszervezetté minősítjük az Antifát”

– írta, egyben felszólította a Fidesz fővárosi frakciója nevében a fővárost, hogy a lehető leghamarabb takarítsa le a rakpartra festett graffitit. Hozzátette: erőszakos szervezetek vandalizmusának nincs helye a fővárosban és Magyarországon sem!

A Szentkirályi Alexandra bejegyzése mellé tett képen „az Antifa szükséges” felirat látható a rakpart falán.

Magyarországon a kormány múlt pénteken hivatalosan is terrorszervezetté nyilvánította az Antifa szervezeteket. A Magyar Közlöny péntek esti számában jelent meg a kormányrendelet, amelyben az Antifa ideológiához köthető személyeket és csoportokat felvették Magyarország terrorizmus ellenes listájára.