Sok napsütés után délután beborul az ég

A Dunántúl déli és nyugati részén megnövekszik a felhőzet, és ott estig erősen felhős vagy borult lesz az ég, az ország északkeleti részén egész nap napos, gomolyfelhős időre van kilátás – írja a HungaroMet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható, késő este 6, 11 fok valószínű.

A Dunántúl déli és nyugati részén megnövekszik a felhőzet, és ott estig erősen felhős vagy borult lesz az ég. Ebből néhol fordulhat elő szemerkélő eső. A Dunántúl északi felén, a főváros környékén és a Dél-Alföldön csak átmenetileg borul be az ég, többet süt majd a nap.

Forrás:HungaroMet

Az ország északkeleti részén egész nap napos, gomolyfelhős időre van kilátás, amelyekből helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, egyes helyeken akár jégdara kíséretében. Az északi, északkeleti szelet a Zemplénben és a Bodrogközben élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható. Késő este 6, 11 fok valószínű.

Forrás:HungaroMet

Csökken a felhőzet, a csapadék megszűnik, a legtöbb helyen derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Hajnalban északkelet felől kezdődik újabb felhősödés, amelyből ott, illetve a középső országrészben kialakulhat néhol kisebb eső, zápor.

Forrás:HungaroMet

Az északi, északkeleti szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2, 7 fok között alakul, de a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken -1, 0 fok is lehet, talajmenti fagy másutt is előfordulhat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)