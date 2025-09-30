Rájuk fér már egy hidegzuhany – így reagált Orbán Viktor, miután Magyar Péter pert vesztett az Index ellen a Tisza-adó javaslatról szóló beszámolók miatt

„Most már a bíróság szerint is átver a Tisza!” – ezekkel a szavakkal kezdte kedd reggeli Facebook-bejegyzését Orbán Viktor. A miniszterelnök is reagált arra, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője pert veszített az Index ellen, amiért a portál beszámolt a párt háromkulcsos személyi jövedelemadó bevezetéséről szóló elképzeléséről, kiszivárgott belső dokumentumokra hivatkozva.

A Magyar Péter és az Index közötti konfliktusra reagálva miniszterelnök arról írt Facebook-oldalán, hogy „a Fővárosi Törvényszék is felkerült a Tisza egyre növekvő bosszúlistájára”.

„Itt azokat gyűjtik, akik ellen vendettát hirdetett a Tisza elnöke, szigorúan a felebaráti szeretet jegyében”

– írta Orbán Viktor.

A kormányfő bejegyzésében a párt többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetéséről szóló – a közbeszédben Tisza-adóként elhíresült – belsős javaslatról, valamint Tarr Zoltánnak az ezzel összefüggésbe hozható etyeki fórumon tett kijelentéseiről írt. „Történt, hogy kiszivárogtak a Tisza adóemelési tervei. Aztán az is történt, hogy a Tisza alelnöke egy nyilvános rendezvényen, a kamerába nézve elismerte, valóban tervezik a progresszív adóemelést, de erről a választás előtt nem szabad beszélni, mert abba belebuknak.”

„Ezt a felvételt önszántukból közzé is tették. Amit a sajtó megírt. Micsoda dolog!”

– tette hozzá Orbán Viktor, aki azzal folytatta: „a Tisza elnöke megint dühbe gurult, és beperelte az Index nevű lapot. A pert persze elvesztette.”

„Úgyhogy most megy a hiszti és a tombolás. A kartonbábu után ezúttal a bírákkal”

– fűzte hozzá Orbán Viktor, aki azzal zárta bejegyzését:

„Rájuk fér már egy hidegzuhany. Legkésőbb áprilisban.”

A portál még augusztus 26-án tette közzé azt a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjából kiszivárogtatott belső feljegyzést – amelynek tartalmáról a hirado.hu felületén is beszámoltunk –, amiből kiderül:

kormányra kerülésük esetén nagyarányú szja-emelést hajtana végre a Magyar Péter vezette Tisza Párt.

A belső jelentés nyilvánosságra hozatalát követően az Index további cikkeket jelentetett meg a témában – elsősorban „a Tisza Párt vezetői által az ügyben elmondott hasonló gondolatok” alapján –, amelyekért Magyar Péter a lapot „elkezdte módszeresen lejáratni”, valamint „több Facebook-bejegyzésben becsmérelte” szerkesztőséget, annak munkatársait és megjelentetett anyagait – derül ki az Index sajtóközleményéből, amelyet az eljárás után tettek közzé.

A kommunikációs viaskodás – amely odáig fajult, hogy Magyar Péter az Index kikövetésére szólította fel követőit – végül a tárgyalóteremben ért véget, miután a Tisza Párt keresetet nyújtott be az Index-szel szemben. A Fővárosi Törvényszék szeptember 29-én kimondta:

elutasította Magyar Péterék kérését, az ügyben az Indexnek nem kell helyreigazítást közölnie.

A bíróság döntése szerint a Tisza Pártnak 200 ezer forint plusz áfa perköltséget kell fizetnie az Indexnek. Az ítélethirdetés után Magyar Péter továbbra is támadta az Indexet, valamint a jogállam totális megcsúfolásaként arról is ír, hogy a bíróság ítélete a diktatúrát idézi, mert nem hallgatta meg a Tisza Párt adópolitikai szakértőjét, és már „a tárgyalás előtt meghozta az ítéletet” – írják az Index sajtóközleményében.

„Az Index elvárja Magyar Pétertől, hogy nyilvánosan kérjen elnézést szerkesztőségünktől, megfenyegetett munkatársainktól, és törölje azokat a rágalmazó posztokat, amelyekkel teleszórta a közösségi médiát a bírósági ítélet előtt”

– szólította fel az Index Magyar Pétert.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)