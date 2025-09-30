Ősi magyar fajtákat is bemutatnak a közelgő komáromi nemzetközi kutyakiállításon

Nemzetközi kutyakiállítást rendeznek a hétvégén a monostori erődben, ahol hatezer kutya versenghet a legjobbaknak járó díjakért – közölték a szervezők az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint a pénteken kezdődő eseményen résztvevők számára lehetőség nyílik Junior, Hungária és Veterán Champion címek megszerzésére, szombaton pedig a világ egyik legnívósabb kutyás rendezvényére, a Cruft’s kiállításra való kvalifikációért szállhatnak ringbe. A zárónapon Derby-győztes címekért lehet versenyezni.

A kiállításon kiemelt szerepet kap a kilenc ősi magyar kutyafajta népszerűsítése.

Ennek jegyében a gyerekeket mindhárom napon 10 és 14 óra között a magyar kutyafajtákat bemutató tanösvény várja. A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége szombaton 12 órától szépségversenyt rendez keverék, valamint fajtatiszta, de törzskönyvvel nem rendelkező kutyák számára.

A kiállítással párhuzamosan 15 hazai kutyás klub szervez speciál- és klubkiállításokat, ahol klubgyőztes és évgyőztes címeket osztanak ki. Hagyományosan Komárom ad otthont a fiatal felvezetők számára kiírt Junior Handling nyílt bajnokságnak is.

A látogatók mindhárom napon 10 órától követhetik a fajtabírálatokat, majd 15 órától a Best In Show program keretében a nap legszebb kutyája címért folyó versenyt. Vasárnap 11 órától rendezik a magyar fajták országos agility bajnokságát.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)