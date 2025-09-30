Nem mindennapi látvány: sarki fényt észleltek hétfő este Magyarországon

Sarki fény volt látható hétfőn éjjel a prédikálószéki kilátóból – számolt be az Időkép, amely több felvételt is megosztott a látványos jelenségről.

Mint írták, már a délután is érdekes dolgokat lehetett látni az egyik kedvenc kamerájukon, amelyet a Visegrádi-hegységben található Prédikálószéken helyeztek el: nem sokkal háromnegyed öt után ugyanis kettős szivárványt lehetett látni a kilátóból.

„S ha ez nem lett volna elég mára, este 9- fél 10 között egyre erősebben kezdett felderengeni, majd vidám táncot járni a sarki fény”

– tették hozzá.

Az Időkép szerint nemcsak Prédikálószékről, hanem Borzontról és Karcagról is látható volt a sarki fény; oldalukon ezekről a helyszínekről is megosztottak egy-egy felvételt.

Kiemelt kép forrása: Időkép.