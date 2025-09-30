Műsorújság
Négyszáz méteres kötélpályáját kellett építeni a Vértesben egy túrázó megmentéséhez

Szerző: hirado.hu
2025.09.30. 12:43

| Szerző: hirado.hu
Gombászni indult, ám megcsúszott a meredek, sziklás hegyoldalon és eltörte a lábát egy férfi vasárnap délután Mór és Csókakő között. A helyi tűzoltók és mentők nem mindennapos munkával mentették meg a férfit.

A móri önkormányzati és a bodajki önkéntes tűzoltók a nehéz terepen a mentőkkel közösen csak gyalogosan tudták megközelíteni a helyszínt. A mentéshez négyszáz méter hosszú kötélpályát épített ki a móri járási mentőcsoport, majd speciális eszközökkel, alpintechnikával, a mentőszolgálattal együttműködve leereszkedtek a sérülttel, akit a mentők kórházba szállítottak” – írta a Facebookon a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, amely fotókat is mellékelt az esetről.

Emellett több tanácsot is adtak a túrázóknak, amelyeket érdemes megfogadni azért, hogy ne kerüljenek veszélybe:

  • Mindig tudd, milyen útvonalon szeretnél haladni!
  • Azt is tudd, hogy a túra milyen hosszú lesz, várhatóan mennyi időt vesz majd igénybe!
  • Egyedül ne vágj neki hosszabb útnak!
  • A mobilod legyen feltöltve!
  • Legyen nálad térkép vagy okostelefon! A segítség is sokkal gyorsabban a helyszínre ér, ha pontosan meg tudod jelölni, hogy hol vagy.
  • Csak a gondolataid kavarogjanak, a túraösvényről semmiképp ne térj le!
  • Nézz a lábad elé (is)!
  • Rétegesen öltözz!
  • Legyen nálad étel és meleg ital (nem forralt bor, és semmi alkohol)!
  • Tüzet csak a kijelölt tűzrakóhelyen rakj, és csak akkor, ha nincs tűzgyújtási tilalom.
  • Ne hősködj! Ha egyedül nem boldogulsz, akkor hívd a 112-t, és keress a helyszín beazonosítására alkalmas pontokat!

Kiemelt kép: Túrázó mentése a Vértesben (Forrás: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)

