Négyszáz méteres kötélpályáját kellett építeni a Vértesben egy túrázó megmentéséhez

Gombászni indult, ám megcsúszott a meredek, sziklás hegyoldalon és eltörte a lábát egy férfi vasárnap délután Mór és Csókakő között. A helyi tűzoltók és mentők nem mindennapos munkával mentették meg a férfit.

„A móri önkormányzati és a bodajki önkéntes tűzoltók a nehéz terepen a mentőkkel közösen csak gyalogosan tudták megközelíteni a helyszínt. A mentéshez négyszáz méter hosszú kötélpályát épített ki a móri járási mentőcsoport, majd speciális eszközökkel, alpintechnikával, a mentőszolgálattal együttműködve leereszkedtek a sérülttel, akit a mentők kórházba szállítottak” – írta a Facebookon a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, amely fotókat is mellékelt az esetről.

Emellett több tanácsot is adtak a túrázóknak, amelyeket érdemes megfogadni azért, hogy ne kerüljenek veszélybe:

„Mindig tudd, milyen útvonalon szeretnél haladni!

Azt is tudd, hogy a túra milyen hosszú lesz, várhatóan mennyi időt vesz majd igénybe!

Egyedül ne vágj neki hosszabb útnak!

A mobilod legyen feltöltve!

Legyen nálad térkép vagy okostelefon! A segítség is sokkal gyorsabban a helyszínre ér, ha pontosan meg tudod jelölni, hogy hol vagy.

Csak a gondolataid kavarogjanak, a túraösvényről semmiképp ne térj le!

Nézz a lábad elé (is)!

Rétegesen öltözz!

Legyen nálad étel és meleg ital (nem forralt bor, és semmi alkohol)!

Tüzet csak a kijelölt tűzrakóhelyen rakj, és csak akkor, ha nincs tűzgyújtási tilalom.

Ne hősködj! Ha egyedül nem boldogulsz, akkor hívd a 112-t, és keress a helyszín beazonosítására alkalmas pontokat!”

Kiemelt kép: Túrázó mentése a Vértesben (Forrás: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)