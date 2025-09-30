Négyszáz méteres kötélpályáját kellett építeni a Vértesben egy túrázó megmentéséhez

„A móri önkormányzati és a bodajki önkéntes tűzoltók a nehéz terepen a mentőkkel közösen csak gyalogosan tudták megközelíteni a helyszínt. A mentéshez négyszáz méter hosszú kötélpályát épített ki a móri járási mentőcsoport, majd speciális eszközökkel, alpintechnikával, a mentőszolgálattal együttműködve leereszkedtek a sérülttel, akit a mentők kórházba szállítottak” – írta a Facebookon a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, amely fotókat is mellékelt az esetről.
Emellett több tanácsot is adtak a túrázóknak, amelyeket érdemes megfogadni azért, hogy ne kerüljenek veszélybe:
- „Mindig tudd, milyen útvonalon szeretnél haladni!
- Azt is tudd, hogy a túra milyen hosszú lesz, várhatóan mennyi időt vesz majd igénybe!
- Egyedül ne vágj neki hosszabb útnak!
- A mobilod legyen feltöltve!
- Legyen nálad térkép vagy okostelefon! A segítség is sokkal gyorsabban a helyszínre ér, ha pontosan meg tudod jelölni, hogy hol vagy.
- Csak a gondolataid kavarogjanak, a túraösvényről semmiképp ne térj le!
- Nézz a lábad elé (is)!
- Rétegesen öltözz!
- Legyen nálad étel és meleg ital (nem forralt bor, és semmi alkohol)!
- Tüzet csak a kijelölt tűzrakóhelyen rakj, és csak akkor, ha nincs tűzgyújtási tilalom.
- Ne hősködj! Ha egyedül nem boldogulsz, akkor hívd a 112-t, és keress a helyszín beazonosítására alkalmas pontokat!”
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Túrázó mentése a Vértesben (Forrás: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)