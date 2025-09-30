Lánya molesztálása miatt hét év fegyházbüntetésre ítéltek egy Tolna vármegyei férfit

A vádhatóság közleménye szerint a középkorú férfi egy tolnai kistelepülésen élt élettársával, annak fiával és közös lánygyermekükkel. Egy alkalommal, 2022 szeptemberében, apa és lánya kettesben maradt otthonukban, amikor a 12 éves kislány a szülők hálószobájában számítógépen játszott. Később csatlakozott hozzá az apa is, aki különböző internetes tartalmak után egyszer csak
pornográf felvételeket kezdett mutatni a kislánynak, majd fogdosni kezdte az emiatt hevesen tiltakozó, ellenálló lányt.
A munkából hazatérő anya a történtek hallatán azonnal elköltözött gyermekeivel, és feljelentést tett.
Az első fokon eljárt Szekszárdi Törvényszék a vádlottat szexuális erőszak miatt mondta ki bűnösnek, ezért öt és fél év szabadságvesztésre ítélte. Az ügyész súlyosítás céljából bejelentett fellebbezése folytán eljáró táblabíróság az indítványnak megfelelően hét év fegyházra súlyosította a büntetést. Az ítélet jogerős.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!