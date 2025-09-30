Két éve csak magyar zene szól a Petőfi Rádióban

Már két éve kizárólag magyar zenét játszik a Petőfi Rádió. 2023 ősze óta a rádió küldetése a magyar zene és a hazai zenészek bemutatása, így járul hozzá a hazai zenei kultúra megőrzéséhez, támogatásához és népszerűsítéséhez.

A Petőfi Rádió zenei kínálata két éve megújult, ez a változtatás új lendületet adott a hazai zenének. „A kizárólag magyar zenék sugárzása mögött nem csupán kulturális szempontok álltak. A rádió ezzel a lépéssel egyértelműen állást foglalt amellett, hogy támogatni kívánja a hazai előadókat, zenekarokat, dalszerzőket, kiadókat és a zenei élet minden szereplőjét” – hangsúlyozta Dominik Zsolt, a csatorna igazgatója.

A szemléletváltás hatása észlelhető, az eredmények látványosak: számos feltörekvő előadó jutott el a szélesebb közönséghez, megnövekedett a magyar dalok iránti érdeklődés, és a fiatalabb generáció is egyre nyitottabban fordul saját kultúrája felé.

Emellett a Petőfi Rádió a vidéki zenekarok és regionális zenei szcénák felfedezésében is aktív szerepet vállal, ugródeszkát kínálva a tehetségeknek. Az ismert és feltörekvő zenészek vagy együttesek számára nagyszerű lehetőség a Hajrá, Magyarok! című műsor, ahol egy órán keresztül, főműsoridőben mutatkozhatnak be a Petőfi Rádió hallgatóinak. A műsort az teszi egyedivé, hogy a zenészek élőben zenélhetnek-énekelhetnek a stúdióban. Ezt nemcsak a rádióban, hanem a rádió közösségi felületein is lehet követni. Az évforduló kapcsán a Petőfi Rádió október 1-jén egész nap olyan zenészek és együttesek dalait mutatja be, akik ennek a lehetőségnek köszönhetően kerültek be a rádióba, illetve lettek ismertebbek. Ehhez kapcsolódnak majd a Kultúrfitnesz című műsorban hallható beszélgetések is.

Habóczki Máté a Halló, Magyarok! című reggeli műsor házigazdája úgy fogalmazott: „A hazai zene kulturális örökségünk része, ezen értékek felé nyitunk, mikor azt mondjuk >>csak magyar zene szól<<. Azzal, hogy teret adunk a magyar előadóknak, nemcsak lehetőséget kínálunk, hanem felelősséget is vállalunk: gondozzuk és továbbadjuk a sokszínű zenei hagyományainkat, miközben támogatjuk a feltörekvő tehetségeket is, akik a jövőben ezen örökség részévé válhatnak.”

Kiemelt kép: Petőfi Rádió logó