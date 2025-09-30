Hankó Balázs: Magyarország családbarát ország, Európa legnagyobb adócsökkentési programjával

Magyarország családbarát ország, ahol Európa legnagyobb adócsökkentési programját indította el a kormány, és egy családbarát adóforradalom van kibontakozóban – mondta a kulturális és innovációs miniszter kedden a TV2 Mokka című műsorában.

Hankó Balázs közölte, a program következő lépése a háromgyermekes édesanyák élethosszig tartó szja-mentessége, amely független a gyermekek életkorától. Hozzátette, 200-250 ezer anyát érint a szerdán életbe lépő intézkedés, mely átlagbér esetén havi 109 ezer, éves szinten pedig 1,3 millió forint többletbevételt jelent számukra.

A miniszter kiemelte, ha ehhez társul a családi adókedvezmény már 50 százalékkal megemelt összege – azaz havi 148,5 ezer forint –, akkor az évi 2,5 millió forintos plusz bevételt jelent.

Megjegyezte,

mivel január elsejétől újabb 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény, azzal és az szja-mentességgel együtt a háromgyermekes családok éves szinten 3,7 millió forinttal több jövedelemre tehetnek szert.

Hankó Balázs arról is beszélt, hogy az adókedvezmény igénylésére két lehetőség van: az édesanya az adóelőleg-nyilatkozattal jelzi az szja-mentességét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé, vagy jövő májusban az adópapírok kitöltésekor nyilatkozik az adómentességről.

Hozzátette, január elsején indul a kétgyermekes édesanyák szja-mentességének lépcsőzetes bevezetése, ezáltal már félmillió édesanya, 2029 január elsejétől pedig már egymillió édesanya lesz adómentes.

A miniszter hangsúlyozta,

a Tisza Párt nemcsak elvenné a családtámogatásokat, hanem a Tisza-adóval még átlagosan 344 ezer forintot rájuk is terhelne.

Mint mondta, az is látható, „mit diktálnak nekik Brüsszelből, azt, hogy a rezsicsökkentésből ki kell hátrálni Magyarországnak”, és ez egy magyar családnak éves szinten félmillió forint nehézséget jelentene.

„Brüsszel minket le akar terelni az orosz energiáról”, ezzel Magyarország a GDP-jének 4 százalékától esne el – mondta, hozzátéve, a magyar kormány pontosan ennyit fordított a családok támogatására, a jövő évben pedig már a GDP öt százalékát, azaz 4800 milliárd forintot tervez erre biztosítani.

Kiemelt kép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Balázs Attila)