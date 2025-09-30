„Emlékét megőrizzük” – Kaszás Nikolett kollégái is elbúcsúztak a fiatal lánytól

A Nubu nevű divatmárkánál dolgozott Kaszás Nikolett, akinek vasárnap, három hétnyi keresés után találták meg a holttestét a Pilisben. Egykori kollégái egy rövid posztban búcsúztak el tőle a közösségi médiában.

Kaszás Nikolett még szeptember elején tűnt el a Pilisben, miután túrázni indult. Holttestét hosszú keresés után, vasárnap találták meg. A rendőrség később közölte: az ügyet még vizsgálják, de az eddig ismert körülmények alapján nem merült fel idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja az ügyben. Emiatt a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit.

A fiatal lány eltűnését is azt követően jelentették be, hogy hétfőn nem ment be a munkahelyére. Mint azóta kiderült, Kaszás Nikolett a Nubu nevű divatmárkánál dolgozott, amelynek Facebook-oldalán hétfőn egy fekete borítóképet állítottak be, miközben egy 24 órán át elérhető Facebook-történetben búcsúztak el egykori munkatársuktól.

„Fájó szívvel búcsúzunk szeretett kolléganőnktől, Kaszás Nikitől. Emlékét és munkáját örökre megőrizzük a szívünkben”

– írták a bejegyzésben.

A Nubut 2007-ben alapítottak. Letisztult, modern és minimál stílusú ruhákat terveznek, főleg női és férfi felső kategóriás kollekciókat. Munkáikat egyre jobban ismerik és keresik külföldön is: ők készítették a magyar olimpiai csapat formaruháit a 2020-as tokiói és a 2024-es párizsi olimpiára is.

Néptáncos társai is elbúcsúztak tőle

Hasonló témájú bejegyzést tettek közzé még vasárnap a Forduló Néptáncegyüttes közösségi oldalán is, ahol azt írták: „Mély fájdalom ért minket. Táncegyüttesünk szeretett tagja, Kaszás Nikolett elhunyt. Szavakat nehezen találunk.”

„Niki remek táncos, szuper énekes és pótolhatatlan barát. Odaadóan egészítette ki csapatunkat. Jó humorával és személyiségével mindig mosolyt csalt arcunkra.Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és szeretteinek! Nyugodj békében Niki! Sosem felejtünk!” – fogalmaztak.

A fiatal lány holttestének megtalálásával kapcsolatban nemrég újabb információk láttak napvilágot, amely akár arra is utalhatnak, hogy mi okozhatta a halálát.

Kiemelt kép: Kaszás Nikolett (Forrás: police.hu)