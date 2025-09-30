Egész életére megnyomorodott, 24 órás gondozásra fog szorulni a kéthetes kislány, akit a saját anyja tett tönkre

Öt év börtönbüntetésre és öt év közügyektől eltiltásra ítélte a bíróság azt a szombathelyi nőt, aki 2024 tavaszán olyan súlyosan bántalmazta a gyermekét, hogy a kislány maradandó fogyatékosságot szenvedett, és sosem lesz képes ellátni önmagát.

Az ügyben a szombathelyi anya mellett a gyermek apja is a vádlottak padján ül. Mint azt az RTL közölte,

a nőt az zavarta, hogy a gyermek túl hangosan sírt, és többször is súlyosan bántalmazta az akkor kéthetes csecsemőt.

Az egyik alkalommal a hónaljánál fogva megragadta, majd legalább közepes nagyságú erővel megrázta a síró gyereket úgy, hogy a csecsemő feje előre-hátra, jobbra, balra csapódott. Volt, amikor befogta a csecsemő száját, de olyan is, hogy pelenkázás közben durván lefogta a lábát. Előfordult az is, hogy bedobta a kiságyba, majd a csecsemő fejét a matracba nyomta.

A gyermek olyan olyan súlyos, maradandó fogyatékosságot szenvedett, hogy soha nem fog tudni beszélni, járni, látni, és a kiterjedt agyi területek elhalása miatt soha nem lesz képes önmaga ellátására, ágyban fekvő betegként 24 órás felügyeletet és ápolást igényel majd, a hosszú távú túlélési esélyei pedig minimálisak – hangzott el a bíróságon.

„A kisebb sérülések mellett a kiskorú sértett koponyájában a rázások következtében bevérzések alakultak ki, az ún. megrázott csecsemő szindróma következtében életveszélyes állapotba került és maradandó neurológiai károsodást szenvedett el. A gyermeknél a súlyosabb következmény elmaradása annak volt köszönhető, hogy a vádlott őt orvoshoz vitte, ahol gyors és szakszerű ellátásban részesült” – írták erről a Bíróság.hu oldalán ismertetett ítéletben.

A nő beismerte tettét, amelyért öt év börtönbüntetést és öt év közügyektől eltiltást kapott. Élettársa, a gyermek apja is tanúja volt a durva bánásmódnak, de nem tett semmit annak megakadályozására, ezért kiskorú veszélyeztetése miatt 1 év 6 hónap felfüggesztett börtönre ítélték. A kisgyermeket kiemelték a családból, jelenleg intézetben gondoskodnak róla – hangzott el az RTL riportjában.

A bíróság mindkét vádlott szülői felügyeleti jogát a sértett gyermek vonatkozásában megszüntette. Az ítélettel szemben a nő és védője enyhítésért jelentett be fellebbezést, a döntés csak a férfi vonatkozásában emelkedett jogerőre – közölte a bíróság.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: Shutterstock.com)