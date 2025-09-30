A balliberálisok igyekeznek tovább csavarni a kipukkadt Szőlő utcai álhírbotrányt – jelentette ki Rétvári Bence

„A Szőlő utcai álhírbotrány a magyar nemzeti kormány megbuktatására indult és csúnyán felsült kísérlet, amiben nyakig benne vannak a balliberális újságírók, politikusok és a külföldi titkosszolgálati szál is egyértelmű” – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán kedden. Rétvári Bence azt is világossá tette, hogy ha bármilyen gyermekvédelmi intézményben merül fel bűncselekmény gyanúja, a hatóságok teszik a dolgukat.

Rétvári Bence Facebook-bejegyzésében azt írta: a balliberális sajtó keservesen igyekszik tovább csavarni a már kipukkadt Szőlő utcai álhírbotrányt, szavai szerint több balos portál szerint nemcsak egy bűncselekményről van szó.

„Akkor lehűtöm a kedélyeket! A gyermekvédelemben a gyermekeket érő bármilyen bántalmazás gyanúja, illetve bármilyen bűncselekmény gyanúja esetén maga a gyermekvédelmi rendszer indít vizsgálatot, illetve tesz feljelentést a rendőrségen, ami után elindul a büntetőeljárás”

– fogalmazott az államtitkár.

Hangsúlyozta: a Szőlő utcai javítóintézetet érintő eljárások mind teljesen különálló, önálló ügyek. Az első ügy szerint a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és bűntársa ellen zajlik büntetőeljárás nagykorú lányok futtatása miatt. Az álhírbotrányban az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta a tényeket: se kiskorú, se politikus érintett nincs, a nyomozás zajlik – ismertette.

Rétvári Bence posztjában második ügyként az intézmény egyik nevelőnője ellen 2019-ben indult nyomozást jelölte meg. Ebben az ügyben szexuális erőszak gyanúja miatt jelenleg is tart a nyomozás – tette hozzá a kormánypárti politikus.

Az államtitkár közölte: a harmadik ügyben a javítóintézet egykori lakója idén utólag tett panaszt a gyermekvédelmi rendszer felé a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójára, az ügyben maga a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tett feljelentést, a nyomozás zajlik.

„Bármilyen gyermekvédelmi intézményben merül fel a gyanú, a hatóságok teszik a dolgukat!”

– írta az államtitkár.