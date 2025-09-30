A balliberálisok igyekeznek tovább csavarni a kipukkadt Szőlő utcai álhírbotrányt – jelentette ki Rétvári Bence

Rétvári Bence Facebook-bejegyzésében azt írta: a balliberális sajtó keservesen igyekszik tovább csavarni a már kipukkadt Szőlő utcai álhírbotrányt, szavai szerint több balos portál szerint nemcsak egy bűncselekményről van szó.
„Akkor lehűtöm a kedélyeket! A gyermekvédelemben a gyermekeket érő bármilyen bántalmazás gyanúja, illetve bármilyen bűncselekmény gyanúja esetén maga a gyermekvédelmi rendszer indít vizsgálatot, illetve tesz feljelentést a rendőrségen, ami után elindul a büntetőeljárás”
– fogalmazott az államtitkár.
Hangsúlyozta: a Szőlő utcai javítóintézetet érintő eljárások mind teljesen különálló, önálló ügyek. Az első ügy szerint a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és bűntársa ellen zajlik büntetőeljárás nagykorú lányok futtatása miatt. Az álhírbotrányban az Igazságügyi Minisztérium jelentése tisztázta a tényeket: se kiskorú, se politikus érintett nincs, a nyomozás zajlik – ismertette.
Kapcsolódó tartalom
Az államtitkár közölte: a harmadik ügyben a javítóintézet egykori lakója idén utólag tett panaszt a gyermekvédelmi rendszer felé a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójára, az ügyben maga a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tett feljelentést, a nyomozás zajlik.
„Bármilyen gyermekvédelmi intézményben merül fel a gyanú, a hatóságok teszik a dolgukat!”
– írta az államtitkár.
Megjegyezte, ahogyan az elmúlt években is, most és a jövőben is minden jelentett esetet kivizsgálnak a hatóságok, ennek is köszönhető, hogy a börtönben ülő pedofilok száma 81-ről 700 fölé emelkedett.
A kormány cselekvőképessége korlátozása érdekében folytatott kampány zajlik – állapította meg az igazságügyi tárca jelentése
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)