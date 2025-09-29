Varga-Bajusz Veronika: További két projekttel összesen 15 milliárd forint értékben segítik a szakképzést

Idegennyelvi képzést támogató és ágazati képzőközpontok létrehozását segítő projekttel járul hozzá a szakképzés erősítéséhez a kormány összesen 15 milliárd forint értékben – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón, hozzátéve: abban bíznak, hogy ezek révén 2030-ra Magyarország szakképzési nagyhatalom lesz.

Varga-Bajusz Veronika közölte, hogy 8,9 milliárd forint az idegennyelvi képzést támogató projektek keretösszege, amelyben országszerte mind az állami, mind a nem állami szakképző intézményekben biztosítják, hogy a nyelvtanulást intenzívebbé tegyék a fiatalok számára.

Kiemelte, ez a lehetőség nemcsak a tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok, hanem a felnőttképzésben résztvevők számára is elérhető.

Terveik szerint

a résztvevő intézmények száma 40-től 114-ig terjedhet, az egyes intézmények pedig 10 milliótól 350 millió forintig pályázhatnak.

A másik projektben

6,2 milliárd forint áll rendelkezésre ágazati képzőközpontok létrehozása

– ismertette az államtitkár.

Hozzátette, korábban már létesültek ilyen intézmények, azonban most is van 18 olyan szakképzési centrum, ahol még nem valósult meg ágazati képzőközpont, ebben a pályázatban ők vehetnek részt. Mindez azért lényeges, mert az ágazati képzőközpontok legfontosabb erénye a duális képzés megerősítése – jelezte az államtitkár.

Varga-Bajusz Veronika elmondta, hogy már 60 ezren vesznek részt duális képzésben.

Az állam a fiatalok duális képzésére fejenként mintegy 2 millió forintot fordít, ami adókedvezményen, adójóváíráson keresztül marad ott a vállalkozásoknál – tette hozzá. Az államtitkár a rendezvényen arra is felhívta a figyelmet, hogy a szakképzés az elmúlt 5 év során teljesen átalakult, és valós segítég a fiataloknak és a gazdaságnak egyaránt.

Felidézte, hogy a szakképzésben tanuló magyar fiatalok az Euroskills 2025 versenyen 4 arany, 2 ezüst, 5 bronz és 5 kiválósági érmet szereztek.

Mindezek mellett az idén nyáron azzal is lendületet adtak a szakképzésnek, hogy 5 helyszínen ágazati tudásközpontokat adtak át 21 milliárd forint értékben. Kitért a 2,8 milliárd forintos keretösszegű Apáczai ösztöndíjra is, amelyben a korábbi 4 ezerrel szemben már 6 ezer jó tanulmányi ererdménnyel rendelkező, hátrányos helyzetű fiatalt tudnak támogatni.

Ezen felül kiemelte, hogy a Dobbantó programra az idén 23 milliárd forinttal többet tudnak fordítani, annak érdekében, hogy a szakképzés beteljesítse azt a küldetését, hogy minél többeknek adjon piacképes szakmát, karriert, jövőt.

