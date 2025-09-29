Tiszta nappal kecsegtet a reggel, de az éjszaka szeles fordulatot hoz

Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, kevés helyen záporral, egy-egy zivatarral. Az északias szél napközben a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti megyékben több helyen megélénkül, utóbbi tájakon erős széllökés is előfordul.

Forrás: HungaroMet

A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Késő estére 6, 13 fok közé hűl le a levegő.

Késő estére megszűnik a csapadék, a gomolyfelhők feloszlanak. Később, az éjszaka második felétől a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon felhősödés kezdődik. Az északias szél fokozatosan gyengül, élénk széllökés az északkeleti megyékben lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1, 7 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken -1, -2 fokig hűlhet a levegő.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Balaton József)