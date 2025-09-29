Rajtaütöttek egy kábítószert terjesztő nőn és vevőkörén a soproni nyomozók

A közlemény szerint a rendőrök a lakásában ütöttek rajta a díleren, aki ismerőseinek értékesítette a kristály fantázianevű kábítószert.
A nőhöz napi rendszerességgel jártak a vevői, akik az előre kiporciózott egy-egy grammnyi drogért alkalmanként 25 ezer forintot fizettek – tették hozzá.
Az elfogáskor megtartott kutatás során lakásából csaknem
1 kilogramm kábítószergyanús fehér, kristályszerű anyagot, illetve a drog porciózásához, értékesítéséhez, illetve fogyasztásához szükséges eszközöket foglaltak le.
Vagyonvisszaszerzés keretében lefoglalták a nő személygépkocsiját is – írták.
A soproni nyomozók az ügyben a terjesztő vevőköréből hat embert gyanúsítottak meg kábítószer birtoklása vétségével, a 31 éves terjesztőt pedig kábítószer-kereskedelem bűntette miatt őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatására – áll a közleményben.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)