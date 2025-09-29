Orbán Viktor a Török Nagy Nemzetgyűlés elnökével tárgyalt a Karmelita kolostorban

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta Númán Kurtulmust, a Török Nagy Nemzetgyűlés elnökét, aki hivatalos látogatást bonyolít Magyarországon – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Szintén hétfőn Kövér László hétfőn a parlamentben fogadta a török házelnököt. A találkozó során az Országgyűlés elnöke elmondta, hogy Magyarország érdekelt az EU bővítésében, és ez mindenekelőtt vonatkozik Törökország jövőbeni EU-tagságára is. Hozzátette, az EU-nak talán még jobban szüksége van Törökországra, mint amennyire Törökországnak az EU-tagságra.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Numan Kurtulmust, a Török Nagy Nemzetgyűlés elnökét a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 29-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)