Orbán Viktor a Szőlő utcai álhírbotrányról: Ez egy vérvád, és bele kellett állni az ügybe

Semjén Zsoltnak volt igaza, hogy beleállt a Szőlő utcai ügybe, ami a kormány cselekvőképessége, akcióképessége elleni támadás, egy „jól felépített, külföldi titkosszolgálati szálat sem nélkülöző kormánybuktatási kísérlet” – mondta a Harcosok órája YouTube-csatornán hétfőn reggel közzétett interjúban Orbán Viktor miniszterelnök.

Itt nem Semjén Zsoltot támadták vagy a kormány egyik-másik tagját, hanem azt akarták elérni, hogy fogjon rajtunk egy vérvád, amivel szemben, helyesen, fel tud lázadni a fél ország, és a kormányt meg lehet gyengíteni, meg lehet bénítani, de talán meg is lehet buktatni – fogalmazott Orbán Viktor.

Megjegyezve, az ügyben ellentámadásba ment át a kormány, majd arról beszélt: rendszeresen történnek kamu álhírekkel, becsületbe gázoló módon elkövetett támadások, ő ezeket rendre elengedi a füle mellett, de most elfogadta Semjén Zsolt érvelését, hogy „ez egy vérvád”, és bele kell állni az ügybe.

Orbán Viktor: 70 százalékig készen vagyunk az ország naggyá tételével

Mintegy hetven százalékos állapotban vagyunk Magyarország naggyá tételével – mondta a miniszterelnök. Az elmúlt tizenöt évben rengeteg dolog történt, csak nem elég, még sok mindennek meg kell történnie – fogalmazott. Orbán Viktor kijelentette: ahhoz, hogy az országot naggyá tudjuk tenni onnan, ahonnan megörököltük, tehát a Gyurcsány-féle nyolc év után, ahhoz még kell néhány esztendő.

Orbán Viktor: A mi filozófiánk az alacsony adókulcsok

A mi filozófiánk az alacsony adókulcsok, de mindenkitől beszedjük az adót, nincs mentség, és utána hagyjuk az embereket, hogy éljenek – jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor a Tisza Párt vagyonadóra vonatkozó elképzeléseiről elmondta, amit a tiszások mondanak, az egy adóhatósági-vagyonellenőrzéses új bürokrácia, ami „bele fog mászni” az emberek életébe. A miniszterelnök a műsorban óvatosságot javasolt minden új adónem bevezetése esetében, mert szavai szerint nemcsak arról érdemes gondolkodni, ha egy-egy adókulcs emelkedik, hanem arról is, hogy az mi mindennel jár.

„Az adó az egy érzékeny dolog, mert ott tud az állam behatolni az emberek magánéletébe, a komcsik is ezt csinálták, ezért óvatosságot javaslok” – fogalmazott a kormányfő.

Bizonyos esetekben legyenek egyértelműbbek a jogszabályok

A rendőrségnek segítséget kell adni, hogy bizonyos kényes és nehéz jogi megítélésű esetekben legyenek egyértelműbbek a jogszabályok – mondta a miniszterelnök.

A kormányfő úgy fogalmazott: bizonyos ügyfajtáknál időnként a rendőrök „többet jogászkodnak, mint intézkednek”, ami szerinte nem jó. Erre a belügyminiszter válasza az volt – és lehet, hogy neki van igaza –, hogy a jogszabályok nem elég egyértelműek – tette hozzá. Orbán Viktor azt mondta, hogy „akkor tegyük őket egyértelművé”.

Oroszországból biztosan jön gáz és olaj, minden más forrás bizonytalanabb és drágább

Oroszországból biztosan jön gáz és olaj, minden más beszerzési forrás bizonytalanabb és drágább mint a hosszú távú szerződéssel lekötött orosz – jelentette ki a miniszterelnök.

A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország földgáz- és kőolajellátásának biztonsága Oroszország felől garantált, és „normális ember” nem adja föl a biztonságosat a bizonytalanért. Azt is mondta: az Oroszországból érkező energiaforrásnak van egy megállapodott ára, ami olcsóbb, mintha Magyarország máshova venné. Ha mi magyarok drágábban vesszük az olajat meg a gázt, akkor drágábban adjuk el az embereknek is.

Orbán Viktor értetlenségének adott hangot és rosszindulatúaknak nevezte azokat, akik annak örülnek, hogy állítólag lesznek olyan intézkedések, amelyek rosszak lesznek Magyarországnak. Vannak a bolondok, meg vannak a hazaárulók

– jegyezte meg.

„Amikor kimegyünk futballozni a gyepre (…) és a magyar ember nem a magyar csapatnak szurkol, hanem az ellenfelének, azt hogy hívják?” – tette fel a kérdést. A Donald Trumppal a témában folytatott telefonbeszélgetésről elmondta, az amerikai elnök megkérdezte tőle, hogy miért veszünk Oroszországtól gázt meg olajat.

„Elmondtam neki (…), és mondta, hogy érti, pont”. Hozzátette: nem vagyunk egymás alárendeltjei, nem úgy van, hogy Washingtonból ideszólnak, és akkor mi csinálunk valamit. „Van két szuverén állam, annak vannak szuverén vezetői, és ha van dolog, amiben érdekeltek vagyunk egymás ügyeiben, akkor azt megkérdezzük egymástól” – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Ukrajna akkor nyerheti meg a háborút, ha Nyugat-Európából vagy Amerikából érkeznek harcoló csapatok a frontra

Ukrajna akkor tudja megnyerni a háborút, ha Nyugat-Európából vagy Amerikából százezres nagyságrendben érkeznek harcoló csapatok a frontvonalra, de az világháborút jelent, amit senki nem akar – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órája című online műsor hétfői adásában.

Orbán Viktor jelezte, az amerikai elnök meg szokta kérdezni a véleményét a háborúról, és ő azt mondta neki, hogy ez a háború eldőlt, az oroszok megnyerték. A kérdés, hogy mikor és ki fog megállapodni az oroszokkal:

amerikai és orosz megállapodás lesz, vagy végre az európaiak is hajlandóak tárgyalni, és lesz európai-orosz tárgyalás.

Ezt a háborút nem lehet megnyerni a hadszíntéren. Minden katonai szakértő azt mondja, ideértve az amerikaiak legjobb katonai szakértőit is, hogy ezt a háborút akkor tudja Ukrajna megnyerni, ha Nyugat-Európából vagy Amerikából százezres nagyságrendben érkeznek harcoló csapatok a frontvonalra.

A kormányfő leszögezte: a nyugatiak nem az oroszok ellen harcolnak, hanem nem akarnak kimaradni Ukrajna felosztásából. Az oroszok elvették Ukrajna 20 százalékát, és a nyugatiak úgy gondolják, hogy nekik joguk van elvenni a maradékot. „Ez egy rendes imperialista háború, csak nem így hívják”. A nyugatiak egész egyszerűen nem akarnak kimaradni egy fölosztható ország számukra elérhető szeletéből, ezért van az egész háború. „Szerencsétlen ukránok kifosztása van a dolog mögött, miközben úgy adják el, mintha Ukrajnát védenék meg” – fogalmazott Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)