Orbán Viktor a számadás napján az ellenzékről: Nekik is el kell majd számolniuk, nem lesz benne sok köszönet

Ideje elszámolni, ki mit végzett a nyáron a politikában – írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggel a Facebookon.

A miniszterelnök felsorolta a kormány eddigi legfontosabb intézkedéseit, emlékeztetett: adómentes lett a CSED és a GYED, a háromgyermekes anyák szerdától nem fizetnek jövedelemadót – akiket ezen a téren a kétgyermekes anyák fognak követni –, valamint beszámolt az Otthon Start Program szeptemberi indulásáról is, amelyet Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programjának nevezett.

„Mi ezzel foglalkoztunk. Azért, hogy a magyar családok életét jobbá tegyük”

– írta a miniszterelnök.

Ezt követően emlékeztetett az elmúlt időszak ellenzéki botrányaira.

„Adóemelési terveikkel lebuktak vagy háromszor”

– utalt ezzel Magyar Péterék több kiszivárgott megszorítási javaslatára, mint például a háromkulcsos személyi jövedelemadó bevezetéséről szóló – a közbeszédben Tisza-adó néven elhíresült –, kiszivárgott tiszás javaslatra, valamint Kármán Andrásnak a párt nemrégiben bejelentett alelnökének elképzeléseire, szerinte

Azonban Kármán javaslatára a Tisza Párt 9-ről 25 százalékra emelné a társasági adó kulcsát, és háromkulcsos nyereségadót vezetne be. Az elképzelések szerint tőkejövedelemnek számítana minden olyan bevétel, ami nem bér, hanem „attól elkülönülten adózik”. Így a vállalati nyereségek osztaléka, a részvények, a lakossági állampapírok és egyéb megtakarítási-befektetési formák nyeresége után is hasonló módon kellene adót fizetni.

A miniszterelnök kitért Ruszin-Szendi Romulusznak, a párt honvédelmi politikusának fegyverviselési botrányára is.

„Pisztollyal jártak gyűlésezni, ahol kígyót-békát köpködtek ránk. A szeretet jegyében, persze”

– írta Orbán Viktor.

„Végül összehozták az elmúlt évtizedek legsötétebb álhír-kampányát” – utalt ezzel a Szőlő utcai büntetőeljárással kapcsolatban megjelent, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest érintő alaptalan rágalmakra, amelyektől már a balliberális médiahálózat vezető sajtóorgánumai is igyekeznek magukat elhatárolni. „Ők ezzel foglalkoztak. Azért, hogy megszerezzék a hatalmat. Bármi áron” – írta a miniszterelnök.

„Nekik is el kell majd számolniuk. A magyar emberekkel jövő áprilisban. Nem lesz benne sok köszönet”

– fűzte hozzá a bejegyzés végén Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)