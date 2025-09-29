Megszólalt a kormányhivatal vezetője: bezárás helyett a törvényes működés a cél Iványi Gábor egyházánál

Nem akarja bezárni a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) által működtetett fővárosi hajléktalanszállókat a Budapest Főváros Kormányhivatala (BFK), csupán azt akarja elérni, hogy azok a jogszabályok előírásai szerint, törvényes rendben működjenek – reagált Sára Botond fővárosi főispán azokra a híresztelésekre, amelyek szerint az általa vezetett szervezet bármiben is gátolná a kisegyház embermentő munkáját.

Mint ismert, a BFK felszólította a Budapest talán legszegényebb városrészében, a józsefvárosi dzsungelben három évtizede működő Fűtött utca nevű hajléktalanszálló üzemeltetőjét, vagyis a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget, hogy működése közben mindenben tartsa be a jogszabályi előírásokat.

Karácsony Gergely főpolgármester a hír hallatán rögvest kormányzati terrort emlegetett.

A Magyar Hangnak adott interjújában kijelentette: „ha az Iványi Gáborék üzemeltette intézmények kiesnek a fővárosi hajléktalanellátásból, az olyan szociális armageddont jelent, amit el sem tudunk képzelni. Remélem, hogy a kormányhivatal – főleg a tél felé közeledve – nem fogja őket ellehetetleníteni”. Arra a felvetésre, hogy ha kiesnének a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség által működtetett fővárosi hajléktalanszállók, akkor a Fővárosi Önkormányzat helyt tudna-e állni, a főpolgármester azt mondta: az ideális forgatókönyv szerint Iványi Gáborék maradnak a fenntartók, és az lenne a legrosszabb forgatókönyv, ha senki sem vinné az intézeteket tovább. „Ennél még az is jobb, ha mi vesszük át az intézményt, de még egyszer mondom, nem ez az ideális forgatókönyv” – tette hozzá a főpolgármester.

Ismert: a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség tavaly jelentős mérvű támogatást kapott, az egyházaknak az adó egy százalékos felajánlása alapján nyújtott adótámogatás terén a harmadik helyen végzett, s mintegy 1,4 milliárd forintot kapott. Egyúttal az is ismert, hogy a kisegyházat vezető Iványi Gábor a baloldal egyik ikonikus arca. A lelkész a rendszerváltás hajnalán köteleződött el a liberális politika nyilvános hirdetése mellett.

Iványi aktívan részt vett a Szabad Demokraták Szövetségének (SZDSZ) alakuló formációját jelentő Szabad Kezdeményezések Hálózata világrahozatalában, annak az egyik első ügyvivője is volt. Ezt követően két alkalommal parlamenti képviselőként politizált az SZDSZ színeiben. 2022-ben az egyesült ellenzék köztársasági elnökjelöltje is volt, ambícióit azonban a Jobbik végül megtorpedózta.

Ennek ellenére több alkalommal is kiállt Márky-Zay Péter mellett, még szónoklatot is tartott az egyik budapesti nagygyűlésén.

Ezen, a Gellért hegy lábainál megtartott demonstráción egyébként külföldről az esemény sztár-felszólalója Donald Tusk volt, aki azóta Lengyelország miniszterelnöke lett.

A kisegyház Budapest Főváros Kormányhivatalának felszólítására elismerte ugyan, hogy jogosak a főispáni aggályok, rögvest hozzátették azonban, hogy kevés pénzük van.

„A Kormányhivatal egyházüldözést folytat, és ugyanúgy sorsára hagyná a hajléktalanokat, ahogy a korábban megszüntetett iskoláinkba járó sajátos nevelésű, hátrányos helyzetű gyerekeket is” – olvasható a kisegyház közleményében.

Sára Botond, a hivatal vezetője a Facebookon válaszolt a vádakra. Eszerint a „legfontosabb, hogy a hajléktalan emberek számára garantált legyen a biztonságos ellátás, különösen a téli időszakban. Budapest Főváros Kormányhivatala korábbi ellenőrzése során súlyos hiányosságokat állapított meg a MET több hajléktalanellátó intézményében. A nyári utóellenőrzés során kiderült, hogy ezeket a hiányosságokat nem pótolták, sőt az ellenőrzés során újabb súlyos hiányosságok derültek ki:

az ellátásnak sem a tárgyi, sem a személyi feltételei nem biztosítottak, így maga az ellátás sem. Ezért eljárást indított a kormányhivatal, mely jelenleg is folyamatban van, döntés még nem született. Amennyiben a MET az eljárás során igazolja, hogy működése megfelel a jogszabályi feltételeknek, folytathatja tevékenységét.

amennyiben nem tudja igazolni, akkor is biztosított a hajléktalanok ellátása, hiszen az a Fővárosi Önkormányzat jogszabályban előírt feladata. A hajléktalanok nem maradhatnak biztonságos ellátás nélkül”.

A főispán után a kormányhivatal is közleményt adott ki, amelyben „határozottan visszautasítják„, hogy be kívánnák zárni a hajléktalanszállókat. Mint írták: éppen ellenkezőleg, „azt akarjuk elérni, hogy a tél közeledtével a hajléktalanok emberhez méltó, biztonságos és törvényes körülmények között kapjanak ellátást – ahogy ezt a jogszabályok előírják a MET és a hajléktalanellátásért felelős Fővárosi Önkormányzat számára. A kormányhivatal eljárásának célja, hogy a hajléktalan emberek érdekében a MET jogszerűen, az előírásoknak megfelelően üzemeltesse budapesti intézményeit, vagy ha erre nem képes, akkor a Fővárosi Önkormányzat gondoskodjon más erre alkalmas fenntartóról„.

A kormányhivatal által feltárt hiányosságok:

Túlzsúfolt, koszos, szennyes épület. Takarítás, fertőtlenítés hiánya.

Elégtelen higiénés feltételek (nincs elég tusoló, nincs meleg víz, kevés tisztálkodószer).

A dolgozók létszámának és státuszának tisztázatlansága: A bérek kifizetésének bizonytalansága.

Hiányzó munkavállalói dokumentáció.

Jelentős közmű- és adótartozások.

Megtudtuk: a főispáni hivatal többször is felszólította a hajléktalanszállók üzemeltetőjét, hogy orvosolja a hiányosságokat. Mivel az ügyben érdemben semmi sem történt, a kormányhivatal 2025. szeptember 19-én új hatósági eljárást indított. A MET-nek most be kell bizonyítania, hogy működése megfelel a jogszabályoknak. Ha ez sikerül, folytathatja az ellátást, ha nem, akkor törvény szerint a feladatot a Fővárosi Önkormányzatnak kell átvennie.

Úgy tudjuk, az ügyben a kormányhivatal egyeztetést kezdeményez Karácsony Gergely főpolgármesterrel, aki törvényi és politikai felelősséggel tartozik a fővárosi hajléktalanellátásért.

