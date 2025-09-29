Indulhat a pesti fonódó villamoshálózat második ütemének tervezése

Elkezdődhet a pesti fonódó villamosprojekt második ütemének tervezése, miután aláírták a tervezésről szóló szerződést a feltételes közbeszerzési eljáráson nyertes FŐMTERV Zrt.-vel – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn az MTI-vel.

Közleményük szerint a tervezési munkák arra irányulnak, hogy a villamosok „visszatérjenek” a Bajcsy-Zsilinszky útra és a Váci út déli részére, vonzó közösségi közlekedési lehetőséget nyújtva az utasoknak a belvároson keresztül. A beruházással olyan villamostengely jönne létre, amely teljesen átszeli a fővárost, hogy átszállás nélkül, kényelmesen és gyorsan utazzanak a Budapesten közlekedők – mutatott rá a társaság.

Mint olvasható, a beruházás tervezése európai uniós támogatásból valósulhat meg. A BKK az erre vonatkozó támogatási kérelmét már 2024 márciusában beadta, ugyanakkor mivel még nem született támogatói döntés, és így a támogatási szerződést nem kötötte meg az állam a társasággal, a tervezést a fővárosi önkormányzat előfinanszírozza – írták.

A BKK közölte:

a kiviteli tervek várhatóan 2028 második felére készülnek el.

A FŐMTERV feladatai közé tartozik az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése mellett az engedélyezési eljárások lefolytatása, a hozzájárulások megszerzése, a kivitelező kiválasztására irányuló ajánlattételi dokumentáció összeállítása, továbbá a megvalósíthatósági tanulmány és a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése is.

A tervezés tartalmazza a Lehel tér és a Deák Ferenc tér között csaknem 2,2 kilométer hosszú új villamospálya, illetve az akadálymentesen elérhető megállók tervezését. Továbbá kiemelt figyelmet kap a leendő villamosvonal környezete, és a már meglévő szakaszokon több helyszínen megtervezik a megállók akadálymentesítését. Új külsőt kaphat a Bajcsy-Zsilinszky út és a Váci út belső szakasza, valamint a projekt kapcsolódó része a Nyugati tér megújítása is – írták.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Róka László)