Hétfőn hirdetnek eredményt a falusi kisboltok működési támogatási pályázatán – közölte Gyopáros Alpár

2025.09.29. 10:15

Szerző: hirado.hu
Tavasszal hirdette meg a kormányzat a falusi kisboltok működési támogatását célzó pályázatot, amelyen hétfőn hirdetnek eredményt – közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Gyopáros Alpár a videóban azt mondta, hogy összesen 1918 település több mint 2300 vállalkozása több mint 3300 kisboltot üzemeltet, amelyre támogatást kapnak működésükhöz.

Egyenként maximum 3 millió forintra pályázhattak, és a zömük ki is használta ezt a lehetőséget – tette hozzá.

Úgy folytatta, hogy

a kormányzat eredetileg tavasszal 4 milliárd forintos keretösszeggel hirdette meg ezt a pályázatot, azonban a pályázók összesen 10 milliárd forintot igényeltek, ezért a nyár végén a kormány úgy döntött, hogy kipótolja ezt az összeget, és így összesen közel 10 milliárd forint jut a nyerteseknek.

„A falusi kisboltok fontos piaci szolgáltatók a kistelepülések életében, ezért a jövőben is támogatni fogjuk őket. Hajrá falvak!” – fogalmazott Gyopáros Alpár.

Kiemelt kép: Gyopáros Alpár (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

