Hamarosan megváltozik a PET-palackok megjelenése

A zaol.hu oldalon elérhető tájékoztatás szerint egy újabb átalakulás küszöbén állnak a PET-palackok, az újításokat pedig mindenki észre fogja venni, hiszen a flakonok megjelenése is jelentősen átalakul.
A Zala vármegyei hírportál a cikkben arra is emlékeztet, hogy január elsejétől minden PET-palacknak legalább 25 százalékban újrahasznosított műanyagot kell tartalmaznia, ez az arány pedig 2030-ra 30, míg hosszabb távon akár 50 százalékra is emelkedhet. A változtatás fő célja a környezettudatosság, ezzel az újonnan előállított műanyagok gyártását szeretnék csökkenteni.
A PET-palackok színe sötétebb lehet, enyhén sárgás árnyalatúak, és kevésbé csillogók. Ha valaki ilyen palackokkal találkozik a boltok polcain, akkor az nem gyártási hibát jelent és nem is azt, hogy a flakon piszkos.
