Hamarosan megváltozik a PET-palackok megjelenése

Sokan ki nem állhatják a lecsavarhatatlan kupakokat vagy az üvegvisszaváltó automatákat – emlékeztet cikkében a Zala vármegyei hírportál, amely arra is felhívta a figyelmet, hogy hamarosan ismét változnak a PET-palackok, ráadásul ezúttal a kinézetük is más lesz.

A zaol.hu oldalon elérhető tájékoztatás szerint egy újabb átalakulás küszöbén állnak a PET-palackok, az újításokat pedig mindenki észre fogja venni, hiszen a flakonok megjelenése is jelentősen átalakul.

A Zala vármegyei hírportál a cikkben arra is emlékeztet, hogy január elsejétől minden PET-palacknak legalább 25 százalékban újrahasznosított műanyagot kell tartalmaznia, ez az arány pedig 2030-ra 30, míg hosszabb távon akár 50 százalékra is emelkedhet. A változtatás fő célja a környezettudatosság, ezzel az újonnan előállított műanyagok gyártását szeretnék csökkenteni.

A PET-palackok színe sötétebb lehet, enyhén sárgás árnyalatúak, és kevésbé csillogók. Ha valaki ilyen palackokkal találkozik a boltok polcain, akkor az nem gyártási hibát jelent és nem is azt, hogy a flakon piszkos.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)