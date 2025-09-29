Az új kihívások között is védjük a magyar embereket – hangsúlyozta a Gazdasági Versenyhivatal elnöke

A versenyhatóság MTI-nek küldött közleménye szerint a GVH-elnöke a megnyitójában kiemelte: az erős és hatékony versenyjogi jogalkalmazás elengedhetetlen a tisztességes piacgazdaság működéséhez.
A tájékoztatás szerint a GVH és az OECD által közösen működtetett Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) szeptember 29-30. közötti kétnapos szemináriumot tart Budapesten. A szakmai képzésen résztvevő 85 GVH-s szakember naprakész ismeretekhez juthat a versenypolitika hatékony érvényesítésének nemzetközi gyakorlatáról.
A képzés során többek között a kötelezettségvállalások alkalmazásának aktualitásait, a digitális piacokról szóló jogszabály (DMA) kihívásait, valamint az Európai Bíróság legújabb kartell jogeseteinek (Towercast és az Illumina/Grail) tanulságait vitatják meg
az OECD, az Európai Bizottság, az Európai Bíróság, az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési szervezet (UNCTAD) és számos európai társhatóság szakértőjének bevonásával – közölték.
A Versenyügyi Regionális Oktatási Központot azzal a céllal hozták létre 20 éve, hogy
támogatást nyújtson a versenyjog és a versenypolitika területén a kelet- és délkelet-európai és közép-ázsiai államok versenyhatóságai számára.
A budapesti mellett hasonló oktatóközpont működik Peruban és a Koreai Köztársaságban. Az elmúlt 20 évben a ROK több mint 160 rendezvényen csaknem 6000 résztvevőnek nyújtott szakmai támogatást – áll a GVH közleményében.
Kiemelt kép: Rigó Csaba Balázs (Fotó: MTI/Lakatos Péter)