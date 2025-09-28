Nyitrai Zsolt: A Digitális Állampolgárság Program egyszerűsíti, gyorsítja a véradást

A Digitális Állampolgárság Program (DÁP) egyszerűsíti, gyorsítja a véradást – közölte a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebook-oldalán.

Nyitrai Zsolt a videóban azt mondta: a DÁP elindulása óta számos újdonsággal bővült az alkalmazás, köztük a hiteles adatmegosztás lehetőségével is.

A funkciónak köszönhetően generált PDF-dokumentum a véradásnál is használható – tette hozzá.

„Kevesebb papír, gyorsabb véradás. A DÁP-pal segíteni még könnyebb”

– hangsúlyozta Nyitrai Zsolt, arra biztatva mindenkit, hogy töltse le és használja a DÁP-ot. A videóban Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese arról beszélt, hogy naponta 1600-1800 véradóra van szükség a biztonságos vérellátáshoz, hiszen évente mintegy 400 ezer beteg szorul vérre, vérkészítményre. Hangsúlyozta, hogy az Országos Vérellátó Szolgálatnál különösen örülnek a Digitális Állampolgárság Programnak, mert a véradás előtti adminisztráció így sokkal egyszerűbbé vált. Kiemelte, hogy a véradóknak már nem kell keresgélniük a taj-kártyát és lakcímkártyát, hiszen elegendő magukkal hozniuk egy érvényes személyazonosításra hivatalosan alkalmas fényképes igazolványt.

„A TAJ-számukat és a lakcímüket a DÁP alkalmazáson keresztül is bemutathatják”

– húzta alá.

A véradók így valóban a legfontosabbra koncentrálhatnak: arra, hogy segítsenek másokon – fogalmazott, hozzátéve „nekünk pedig hatalmas könnyebbség, hogy minden gyorsabban és gördülékenyebben zajlik”.

Kiemelt kép: Nyitrai Zsolt fideszes képviselő (Fotó: MTI/Kovács Attila)