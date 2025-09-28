Megtalálták a hetekkel ezelőtt, túrázás közben eltűnt fiatal nő holttestét a Pilisben

Vasárnap délelőtt megtalálták a szeptember 7-én eltűnt túrázó holttestét a Pilisben – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán.

Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult Budapestről a Pilisbe túrázni, azóta nem adott életjelet magáról. A huszonhét éves nőt hetek óta keresték a hatóságok, sok önkéntes bevonásával.

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat most szombaton arról írt, hogy addig 184 kilométer hosszú túraútvonalat és annak közvetlen környezetét vizsgálták át. „A vasárnapra kijelölt terület a legutolsó ismert tartózkodási hely köré összpontosul” – írták.

Kaszás Nikolett felkutatására szeptember 28-ra egy nagyszabású akció szerveződött, így vasárnap mintegy ötszázan érkeztek Pilisszentlászlóra, hogy részt vegyenek a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság által koordinált kutatásban.

Az érintett területet szektorokra osztva kezdték meg átvizsgálni, így találták meg a fiatal nő maradványait. A keresést a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársai, polgárőrök, valamint civil önkéntesek segítették.

A rendőrség egyelőre nem árult el további részleteket a haláleset körülményeiről. „A szemle folyamatban van, azonban bővebb információt nem áll módunkban adni jelenleg az ügy körülményeiről. A család gyászában és fájdalmában osztozunk!” – írta a Pest vármegyei rendőrség.

Kiemelt kép: Pest vármegyei rendőrség közösségi oldala