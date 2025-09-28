Megszólalt a rendőrség a Pilisben megtalált Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

Kaszás Nikolett három hete tűnt el a Pilisben, holttestét vasárnap délelőtt egy kutyás mentőcsapat találta meg. A rendőrség még vizsgálja, pontosan mi okozhatta a lány halálát, de most megosztottak néhány újabb részletet az esetről.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy szeptember 28-án mintegy ötszáz fő indult a lány keresésére, hogy segítsenek a hatóságoknak. Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult túrázni a Pilisbe. A túra végeztével még írt a Prágában lévő barátjának egy üzenetet, miszerint minden jól sikerült, és indul haza – ekkor tudták utoljára bemérni a mobiltelefonját. Hetekig folyt a kutatás az eltűnt lány után, akinek a

holttestét vasárnap délelőtt 11 óra után találták meg. A lányt az utolsó ismert ruházata alapján azonosítani tudták.

„Jelen pillanatban a helyszíni szemle van folyamatban. A további körülményeit a halálesetnek pedig szakértők bevonásával fogják vizsgálni a kollégáim. Tehát azt még nem lehet tudni, hogy mi okozhatta a halálát. Ezt itt a helyszínen nem fogják tudni megmondani. A szakértői vélemény egyes részeit talán már a szemle is tisztázni fogja, de még több nap lesz, mire a pontos okokat és körülményeket meg tudják állapítani” – idézi az Index.hu Beluzsárné Belicza Andreának, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjének a nyilatkozatát.

A szóvivő kiemelte, hogy az eddigi vizsgálati eredményeink alapján az

idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel,

így közigazgatási eljárás keretében fogják a további körülményeket vizsgálni.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy azok az önkéntesek, akik rátaláltak a fiatal lány holttestére, pszichés segítséget kapnak, hogy feldolgozhassák az őket ért traumát.

Kiemelt kép: Pest vármegyei rendőrkapitányság közösségi oldala