Magyar Péter elhalasztotta a várva várt jelöltállítást, egyre nagyobb bajban lehet a párt

A jelek szerint elfogyott a Tisza Párt és Magyar Péter lendülete, tovább késik a párt képviselőjelöltjeinek bejelentése,

jelen állás szerint csak novemberben fog kiderülni, ki lehet az a 106 személy, aki országosan is megméreti magát a kormánypártokkal a 2026-os választásokon.

A jelöltek bejelentésének elhalasztását Magyar Péter azzal magyarázta, hogy Nemzet hangja szavazásra akarnak inkább koncentrálni, a Magyar Nemzet szerint azonban gyökeresen másról van szó, a Tisza Pártnak gondjai vannak a jelöltállítással. Maguk a jelöltek ugyanis nem akarnak kilépni a nyilvánosságba, mivel szerintük „negatív hangulat” alakult ki a Tisza Párt körül.

A lap felhívta a figyelmet arra, Magyar Péter még tavaly tavasszal, a Spinoza Színházban tartott beszélgetésén azt mondta Rangos Katalinnak, hogy „özönlenek hozzájuk a potenciális képviselőjelöltek, és egyetlen nap alatt képesek lennének mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állítani”. Ehhez képest most még egy nemrég megrendezett fórumon is arra kérte az embereket, hogy jelentkezzenek képviselőjelöltnek, miniszternek vagy épp miniszterelnök-jelöltnek.

„Segítsetek, hogy segíthessünk. Gyertek képviselőnek, ha kell, miniszternek, miniszterelnöknek, köztársasági elnöknek, polgármesternek, segítsetek!”

– mondta akkor Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke más alkalommal beszélt arról is, hogy a talpas munkát – vagyis a választókerület végig járását ajtóról ajtóra, házról házra és az ott élő választópolgárok meggyőzését – elvárja a jelöltektől, azonban valódi kommunikációra nem lesz lehetőségük a lakossággal, és központi kommunikációt folytatnak majd.

A Magyar Nemzet szerint nem véletlen Magyar Péter óvatoskodása, hiszen az elmúlt hetek során többször is komoly botrányba keveredett a Tisza Párt. Szeptemberben megjelent sajtóhírek szerint a Magyar Péter vezette Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadót vezetne be, ha kormányra kerülnének, valamint a drasztikusan emelnék a társasági adót és a tőkejövedelmek adóját, ha 2026-ban megnyernék a választást.

A Magyar Nemzeti idéz egy Budapest Info elnevezésű közösségi oldalt, amely a Tisza Párt tervezett előválasztása kapcsán arról számolt be,

nem minden körzetben lesz igazi belső előválasztás a Tisza Pártban.

A Budapest Info szerint inkább egy irányított szavazás jöhet helyette, vagy Magyar Péter egyszerűen bejelenti a leegyeztetett neveket.

Erre utal, hogy Budapesten, a megyeszékhelyeken és a nagyobb városokban már kiválasztották a Tisza országgyűlési jelöltjeinek többségét. Az oldal szerint Budapesten a 10-es országgyűlési választókörzetben Kulcsár Krisztián, a 9-esben, Csepelen és környékén Rost Andrea, a 4-esben Lukács Gábor lesz a Tisza jelöltje. Nagy Ervin dunaújvárosi pozíciója is biztos, ahogy Forsthoffer Ágnesé, aki Veszprém vármegye 2-es körzetében lesz képviselő.

Az oldal informátora szerint mind a 106 jelöltet Magyar Péter személyesen fogja jóváhagyni.

Elemzők: a Tisza Párt egy kormányzásképtelen one man show, Magyar Péter bejelentette pártvezetői kudarcát

A Tisza Párt jelöltállítási bukását azóta több politikai elemző is magyarázta már, Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője – párton belüli információkra hivatkozva – azt írta közösségi oldalán, hogy a kudarc oka az, hogy „alkalmatlanabbnál alkalmatlanabb emberek jelentkeznek egyéni jelölteknek.”

„Magyar Péter csak azzal van elfoglalva, hogy a színpadon állva tapsoltassa magát, a pártépítéssel viszont sehogy sem halad” – vonta le a következtetést Deák Dániel, aki szerint mindez kormányzóképtelenséget mutat.„ Ezért inkább nem mutatja be a többi embert, aki jelentkezett jelöltnek, mert ők még a már bemutatott tiszás szakértőknél és politikusoknál is gyengébb teljesítményt tudnának felmutatni” – írta. Emellett, mint írja több körzetben sincs megfelelő jelölt.

„Ezért a Tisza a továbbiakban is egy kormányzásképtelen one man show-ként fut tovább Magyar Péterrel, aki egyre kétségbeesettebb a sorozatos kudarcok miatt”

– írta Deák Dániel.

„Egy hete azt írtam, hogy a jelöltekről való hallgatás a készülés vagy a kikészülés jele” – írta közösségi oldalán Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont kutatási vezetője és igazgatója „Láthatóan az utóbbiról van szó: Magyar Péter a mai nappal valójában pártvezetői kudarcát jelentette be” – szögezte le az elemző.

Kifejtette, „a kutatásokban látható 38 százalékos támogatás, a rendezvényekre zarándokló ezrek vagy a facebookon trágárkodó szimpatizánsokból még nem lesz az országkormányzásra alkalmas párt.”

„A mozgalmat épp a hivatásos politikusok teszik politikai közösséggé”

– hangsúlyozta, valamint hozzátette: „a közösségnek pedig világos elvei vannak”. Szerinte „a Tisza-adó megmutatta: a Tiszának nincsenek ilyen közös elvei. Egyik felül támogatja, másik felük fél tőle.”

„Lehet, hogy éppen ez ijesztette el a jómódú kormányellenes kezdő politikusokat” – fűzte hozzá véleményét.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt kongresszusán a nagykanizsai Kanizsa Arénában 2025. július 12-én. MTI/Bodnár Boglárka.