Lezuhant egy román politikus kisrepülőgépe Jászvásár közelében, súlyosan megsérülhettek

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) párt egyik önkormányzati képviselője, Marian Jan Chirita vezette azt a kisrepülőgépet, amely lezuhant szombaton Jászvásár közelében.

Lezuhant egy kisrepülőgép Jászvásár közelében szombat délután, két férfi sérült meg, egyikük súlyos koponya- és égési sérüléseket szenvedett. A gépet az AUR egyik önkormányzati képviselője, Marian Jan Chirita vezette. A baleset egy erdős katonai területen történt, tűz keletkezett, de katonai létesítményeket nem érintett. A hivatalos vizsgálat szerint a tragédia műszaki hiba miatt következhetett be – számolt be az erdélyi Krónika hírportál.

A lasi megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szóvivője, Georgica Onofreiasa elmondta, hogy a kiérkező mentők két embert láttak el a helyszínen, akik eszméletüknél voltak, a sérülteket kórházba vitték.

Egy 55 és egy 51 éves férfi sérült meg a balesetben.

Egyikük koponyasérülést, harmad- és negyedfokú, valamint másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett a mellkasán, a hasán és a lábán, míg másikuk mellkasi-hasi zúzódásokat.

Kapcsolódó tartalom Lakóházra zuhant egy kisrepülő Németországban A balesetben két ember életét vesztette.

Mivel a gép katonai területre zuhant, a román hadsereg is közleményt adott ki az esettel kapcsolatban. Közleményük szerint

a gép egy erdős területen zuhant le, és tüzet is okozott a térségben,

de nem okozott sérüléseket katonai épületekben vagy infrastruktúrában.

Este az AUR megyei vezetője megerősítette, hogy a gépet valóban a párt egyik önkormányzati képviselője vezette, egészen pontosan Marian Jan Chirita, aki tapasztalt pilótának számít, hetente többször repül, és a gép is az ő tulajdonában van.

Kiemelt kép: Marian Jan Chiriță egy korábbi felvételen a most lezuhant repülőgéppel (Kép forrása: Marian Jan Chirita Facebook-oldala)