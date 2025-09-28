Leuralták a vaddisznók a Kétfarkú Kutyapárt által vezetett XII. kerületet

A XII. kerületben úgy elszaporodott a vadállomány, hogy a helyiek szerint már a disznók uralják Magyar Kétfarkú Kutyapárt által vezetett Hegyvidéket.

Elkeseredett bejegyzésektől hangosak a XII. kerület ügyes-bajos dolgaival foglalkozó Facebook-csoportok. „Orgonás/Rőzse utca. Ez van a kapunk előtt ma este kb. 8-kor, egy szomszédunk fotózta” – írta péntek este a közösségi médiában az egyik helyi lakos, aki bejegyzéséhez egy fényképet is mellékelt. A felvételen magabiztosan lófráló vaddisznók láthatók.

A hegyvidékiek szerint

a környéket ellepő malacok leamortizálják a köztereket és a magánkerteket,

nem csak a termést eszik meg, hanem letarolják a fákat is, de veszélyt jelentenek az emberre és a házi kedvencként tartott kutyákra is.

A vaddisznóprobléma miatt sokan már félelemmel lépnek ki az utcára. „Itt volt az egész konda. Így kellene hazamennünk esténként. Kutyát sétáltatni sem kívánságműsor. Kicsit esik, hideg van, sötét van, félelmetes. Már ők az urak Hegyvidéken” – állapította meg a Magyar Kétfarkú Kutyapárt által vezetett kerületről Facebook-posztjában Krompecher Erzsébet.

„Legyen újra közbiztonság! Szeretnénk nyugodtan hazajutni”

– fogalmazta meg segélykiáltását a disznók által leuralt városrész egyik lakosa.

A bejegyzés alatt azóta is záporoznak a kommentek. A vaddisznó probléma érintettjei nehezményezik, hogy néhány hetedik kerületi magát állatvédőnek kikiáltó fotelharcos arról próbálja kioktatni a hegyvidékieket, hogyan kell a vadállatokkal szimbiózisban élni.

A városvezetés disznóügyben elvesztette a kontrollt

Korábban a hirado.hu is beszámolt arról, hogy elszaporodtak a lakott területeken garázdálkodó vaddisznók a XII. kerületben, a vadállatok akadályozzák a közlekedést, széttúrják a kukákat, magánkertekben portyáznak.

A kerület vezetése hosszú ideje nem talál hatékony megoldást a vadállomány térnyeréséből fakadó gondokra,

pedig el lehetne helyezni csapdákat, sőt kilövési engedélyt is életbe lehetne léptetni.

A hegyvidékiek félnek a környéken lófráló felbukkanó vaddisznócsapatoktól,

a disznók viszont egyre kevésbé tartanak az embertől, sőt esetenként agresszíven lépnek fel a kutyasétáltatókkal vagy járókelőkkel szemben.

Heltai Miklós, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet professzora korábban sajtóérdeklődésre kifejtette, hogy a lakott részeket keresztező erdőterületeket parkosítani lehetne, hogy átláthatóbb legyen a terep, a szakértő úgy véli, fontos, hogy a lakosság be tudja jelenteni az ilyen eseteket, de el lehetne helyezni csapdákat, sőt kilövési engedélyt is életbe lehetne léptetni.

Úgy fest, a városvezetés disznóügyben elvesztette a kontrollt a kerület felett, a helyiek pedig szomorúan szemlélik, hogy már a disznók uralják a XII. kerületet.

Kiemelt kép: Vaddisznók lófrálnak Hegyvidéken (Kép forrása: Facebook)