Koncz Zsófia: Családi adóforradalom zajlik az országban

Olyan intézkedéseket hajtott végre a magyar kormány, amilyeneket senki más a világon, igazi családi adóforradalom zajlik az országban – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szombaton a borsodi vármegyeszékhelyen tartott IX. CÖF Klub Miskolc napon.

Koncz Zsófia emlékeztetett, a kormány a következő négy évben 4000 milliárd forinttal támogatja a családokat, ami a GDP 5 százalékának felel meg.

Jelezte, a családok támogatása folyamatos és mintegy 30-féle családtámogatási intézkedés van érvényben.

Az államtitkár rámutatott, október elsején új korszak kezdődik a háromgyermekes édesanyák életében azzal, hogy mentessé válnak a személyi jövedelemadó megfizetése alól, ez közlése szerint negyedmillió nőt érint.

Hozzátette, „nem állnak meg” és jövő év január elsejétől a kétgyermekes anyák adómentességével folytatják. Úgy fogalmazott, ez az intézkedés összesen 690 ezer nőt érint, aminek végrehajtásához „erő kell”, ezért felmenő rendszerben tudják azt megvalósítani. Elmondta, jövőre a 40 év alatti anyák kapják meg ezt a mentességet, majd fokozatosan, 2029-re érik el azt, hogy egymillió két-, három- vagy többgyermekes édesanya válik adómentessé.

Koncz Zsófia arról is beszélt, hogy a bölcsődei hálózatfejlesztésre is nagy energiát fordítottak, és a 2010-es 32 500 férőhelyhez képest ma már több mint 70 ezer bölcsődei férőhely van az országban. Elmondta, ezt az intézkedést segíti a munkahelyi bölcsődék létrehozását segítő, nemrég lezárult pályázat is, aminek köszönhetően 30 új ilyen intézmény valósul meg 1,3 milliárd forintos támogatással. Munkahelyi bölcsőde korábban az ország 14 településén és 6 fővárosi kerületben működött csak.

Az államtitkár a gyermekvállalási adatok kapcsán azt mondta, 2010-ben a huszonhetedik, vagyis az Európai Unió legutolsó helyén álltak a magyarok. Ezt a mutatót a legfrissebb, 2023-as adatok szerint ma már az EU harmadik helyére sikerült feljavítani, „mindezt illegális migrációs háttér nélkül” – fogalmazott Koncz Zsófia.

Előadásában kitért arra is, hogy a magyar családpolitika három pillérre épül: az anyagi biztonság erősítése, valamint a munka és a család közötti egyensúly megteremtése mellett fontos az, hogy az otthonteremtésben is segítséget nyújtsanak. Felhívta a figyelmet a szeptember elején indított fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start programra, valamint arra, hogy már korábban a csok intézkedéseivel is sok családnak tudtak segíteni.

Koncz Zsófia a Generációk találkozása díj kapcsán kiírt pályázatra is emlékeztetett, ahol öt kategóriában indulhatnak a résztvevők. A pályázatok feltöltésére szeptember végéig van lehetőség, a részletek a csalad.hu internetes oldalon találhatók.

Kiemelt kép: Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)