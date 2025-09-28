Halálos lakástűz tombolt a Bács-Kiskun vármegyei Tasson vasárnap

Kigyulladt egy lakóház a Bács-Kiskun vármegyei Tasson vasárnap délután, a tűzoltók oltás közben egy férfi holttestére bukkantak – közölte honlapján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

Egy Szigetfő utcai, száz négyzetméteres családi ház hálószobája gyulladt ki, amelyben egy ágy és egy ülőgarnitúra égett három négyzetméteren. A tűzoltók oltás közben egy elhunyt idős férfit találtak a szobában, illetve két gázpalackot is kihoztak az épületből. Nem zárható ki, hogy ágyban dohányzás vezetett tűzhöz, a tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálják – írta közleményében az OKF. A kiemelt kép illusztráció egy korábbi tűzesetről. Forrás: MTI Fotó, Donka Ferenc.