Halálos lakástűz tombolt a Bács-Kiskun vármegyei Tasson vasárnap

Egy Szigetfő utcai, száz négyzetméteres családi ház hálószobája gyulladt ki, amelyben egy ágy és egy ülőgarnitúra égett három négyzetméteren.
A tűzoltók oltás közben egy elhunyt idős férfit találtak a szobában, illetve két gázpalackot is kihoztak az épületből.
Nem zárható ki, hogy ágyban dohányzás vezetett tűzhöz, a tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálják – írta közleményében az OKF.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció egy korábbi tűzesetről. Forrás: MTI Fotó, Donka Ferenc.