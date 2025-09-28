A felhők mögött vihar lapul – és ma nem mindenki ússza meg szárazon!

Folytatódik az alapvetően felhős idő, de a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Az északkeleti tájak kivételével elszórtan fordulhat elő időszakos eső, zápor, egy-egy helyen zivatar sem kizárt.

Forrás: HungaroMet

Az északias szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet általában 15 és 21 fok között valószínű. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: HungaroMet

A szakadozott felhőtakaró mellett a csapadék előfordulási esélye egyre csökken. Északkeleten és nyugaton élénk marad a légmozgás.

Forrás: HungaroMet

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de az északi kevésbé felhős és szélvédett helyeken ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.

