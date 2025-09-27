Világgazdaság: Történelmi helyszínen találkozik Orbán Viktor és Robert Fico

A magyar és szlovák kormányfők mellett az ünnepségen – amelyet a Duna határmenti szakaszának bal- és jobbpartján, Párkányban és Esztergomban is megtartanak – részt vesz Hernádi Ádám, Esztergom város polgármestere és Szabó Eugen, Párkány város polgármestere, akik vasárnap délben tiszteletüket teszik a hídnál.

A Világgazdaság kiemeli, hogy

a Mária Valéria híd 130 éves múltja egyben a túlélés és az újjászületés története is.

A híd – amely már a maga korában is mérnöki bravúrnak számított – 1895. szeptember 28-án nyílt meg ünnepélyes keretek között, a maga 500 méteres szerkezetével ez volt a egyik legnagyobb acélhídja.

A XX. század apokaliptikus vérzivatarai idején szenvedte el a Mária Valéria híd történetének legsötétebb fejezeteit.

Az I. világháború után a Kárpát-medencében kialakult fejetlenség idején, 1919. július 22-én – alig két héttel a Tanácsköztársaság bukása előtt – a csehszlovák fegyveres erők felrobbantották a híd északi, párkányi oldalát. A robbantásban a szerkezet megrongálódott, de nem semmisült meg, a keletkezett hasadékot gyalogoshíddal pótolták.

A Horthy-korszak első éveiben kezdődött el a híd felújítása és fejlesztése, 1927. május 1-jén pedig az autósforgalom számára is újranyitották. A II. világháború idején már nem ez volt a helyet, 1944-ben a visszavonuló németek december 26-án robbantották fel teljesen a hidat, amelynek ennek nyomait egészen 1999-ig viselte magát Ekkor született kormányközi megállapodás a felújításról, amelyre 19,4 millió euró lett elkülönítve, melyből a hídépítés 12 millió eurót tett ki.

Mindaddig komp kötötte össze a Duna bal és jobbpartját, Párkányt és Esztergomot.

Felmerült, hogy a híd nevét „Barátság” hídra változtatják, ám végül elvetették az ötletet – írja az I Love Dunakanyar. Az építkezés 2000 októberében kezdődött meg, az új híd pedig ívesebb lett az előzőnél, és így vasúti forgalom lebonyolítására nem volt alkalmas (akkoriban pedig még a Bős–nagymarosi vízlépcső ügye sem volt tisztázott) – teszik hozzá. 2001. október 11-én került sor a híd ünnepélyes átadójára Mikulás Dzurinda szlovák, Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Günter Verheugen EU-bővítési biztos részvételével.

Azóta – írja a Világgazdaság, az eredeti, 19. századi átadó évfordulóján tartják az esztergomiak és a párkányiak a Hídünnepet, amely fontos szerepet játszik a baráti kapcsolatok erősítésében, valamint a szomszédos nemzetek közös identitástudatának ápolásában.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Fico szlovák kormányfő (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)