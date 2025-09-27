Megtorlás következik. Mindenki felelni fog, aki részt vett a Semjén Zsolt elleni lejárató akcióban – közölte Menczer Tamás

A Semjén Zsolt elleni lejárató akció „egy nagyon súlyos támadás volt a magyar kormány, így tehát a magyar szuverenitás ellen” – erről beszélt Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója egy Facebookra feltöltött videóban.

Elmondása szerint a Szőlő utcai büntetőeljáráshoz kapcsolódó álhírbotrány „célpontjai kormánytagok voltak”. „A kormányt akarták megingatni és kormánytagokat levadászni. Alaptalan és aljas pedofilváddal. Ez az, ami történt” – jelentette ki Menczer Tamás. Hozzáfűzte, „semmilyen bizonyíték nincs, merthogy nem is lehet”. Ez egy súlyos támadás volt a magyar kormány, a magyar szuverenitás ellen.

Megtorlás következik. Közzétette: Menczer Tamás – 2025. szeptember 26., péntek „Lebuktak, és szeretném én is elmondani, hogy megtorlás következik." „Mindenki felelni fog, aki ebben az aljasságban szerepet vállalt, mindenki felelni fog, és mindenki számíthat a jogkövetkezményekre, és mindenki bíróság előtt felelni fog, mert ilyet nem lehet tenni" – szögezte le Menczer Tamás.