Megtorlás következik. Mindenki felelni fog, aki részt vett a Semjén Zsolt elleni lejárató akcióban – közölte Menczer Tamás

Szerző: hirado.hu
2025.09.27. 09:55

A Semjén Zsolt elleni lejárató akció „egy nagyon súlyos támadás volt a magyar kormány, így tehát a magyar szuverenitás ellen” – erről beszélt Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója egy Facebookra feltöltött videóban.

Elmondása szerint a Szőlő utcai büntetőeljáráshoz kapcsolódó álhírbotrány „célpontjai kormánytagok voltak”.

„A kormányt akarták megingatni és kormánytagokat levadászni. Alaptalan és aljas pedofilváddal. Ez az, ami történt”

– jelentette ki Menczer Tamás. Hozzáfűzte, „semmilyen bizonyíték nincs, merthogy nem is lehet”.

Ez egy súlyos támadás volt a magyar kormány, a magyar szuverenitás ellen.
Megtorlás következik.

Közzétette: Menczer Tamás – 2025. szeptember 26., péntek

„Lebuktak, és szeretném én is elmondani, hogy megtorlás következik.”

Mindenki felelni fog, aki ebben az aljasságban szerepet vállalt, mindenki felelni fog, és mindenki számíthat a jogkövetkezményekre, és mindenki bíróság előtt felelni fog, mert ilyet nem lehet tenni” – szögezte le Menczer Tamás.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kiss Dániel)

