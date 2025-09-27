Megtorlás következik. Mindenki felelni fog, aki részt vett a Semjén Zsolt elleni lejárató akcióban – közölte Menczer Tamás

Elmondása szerint a Szőlő utcai büntetőeljáráshoz kapcsolódó álhírbotrány „célpontjai kormánytagok voltak”.
„A kormányt akarták megingatni és kormánytagokat levadászni. Alaptalan és aljas pedofilváddal. Ez az, ami történt”
– jelentette ki Menczer Tamás. Hozzáfűzte, „semmilyen bizonyíték nincs, merthogy nem is lehet”.
Ez egy súlyos támadás volt a magyar kormány, a magyar szuverenitás ellen.
Megtorlás következik.
Közzétette: Menczer Tamás – 2025. szeptember 26., péntek
„Lebuktak, és szeretném én is elmondani, hogy megtorlás következik.”
„Mindenki felelni fog, aki ebben az aljasságban szerepet vállalt, mindenki felelni fog, és mindenki számíthat a jogkövetkezményekre, és mindenki bíróság előtt felelni fog, mert ilyet nem lehet tenni” – szögezte le Menczer Tamás.
Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kiss Dániel)