Kigyulladt egy társasház alagsora Budapesten az éjjel 

A közlemény szerint
nagyjából tíz négyzetméteren bútorok, lomok, faanyagok égtek, a fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat.
A történtek miatt az épületet négyen hagyták el: egy ember önállóan távozott, egyet a létrakosárban vittek biztonságos helyre, két lakót pedig légzőálarcban, a lépcsőházon keresztül kísértek a szabadba.
A lakók rövid idő elteltével visszatérhettek otthonukba, bár az épületben pillanatnyilag sem áram, sem gáz nincs – írták.
A kiemelt kép illusztráció, egy korábbi lakástűzről készült. Forrás: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.