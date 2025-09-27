Kigyulladt egy társasház alagsora Budapesten az éjjel 

Egy többszintes társasház alagsori helyiségében keletkezett tűz Budapest első kerületében, a Hegyalja úton; a fővárosi hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat, jelenleg az utómunkálatok zajlanak – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel még péntek éjjel.

A közlemény szerint

nagyjából tíz négyzetméteren bútorok, lomok, faanyagok égtek, a fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat.

A történtek miatt az épületet négyen hagyták el: egy ember önállóan távozott, egyet a létrakosárban vittek biztonságos helyre, két lakót pedig légzőálarcban, a lépcsőházon keresztül kísértek a szabadba.

A lakók rövid idő elteltével visszatérhettek otthonukba, bár az épületben pillanatnyilag sem áram, sem gáz nincs – írták.

A kiemelt kép illusztráció, egy korábbi lakástűzről készült. Forrás: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.