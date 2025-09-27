Kényszerleszállást hajtott végre a honvédség egyik legnagyobb helikoptere

A hajtómű meghibásodása miatt kényszerleszállást hajtott végre Pápa közelében a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár egyik forgószárnyasa. Landolás közben nem történt személyi sérülés, és nem keletkezett anyagi kár sem.

A H225M típuisú helikopter az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat keretében végrehajtott műveletek részeként tartózkodott a pápai bázisrepülőtéren az utóbbi napokban – számolt be a Honvéd vezérkar közleménye alapján a Honvedelem.hu.

Hozzátették, hogy a helyőrségtámogató koncepció tesztelésének részeként a szolnoki helikopterdandár több mint 300 katonája és kéttucatnyi technikai eszköze települt át a hét elején.

A helikopter a Magyar Honvédség 47. Pápa Bázisrepülőtérről péntek kora délután indult vissza állandó állomáshelyére, Szolnokra.

Ezen az úton kellett kényszerleszállást végrehajtania a gépnek, aminek civil szemtanúja is volt, így a Facebookon is közöltek fotókat az esetről:

A Honvéd vezérkar szerint a 74-es oldalszámú gépet a pilóták felszállás után pár perccel a Pápa közelében fekvő Adásztevel és Nagytevel között, lakóterületen kívül, az országúttól egy kilométerre tették le.

Landolás közben nem történt személyi sérülés, és nem keletkezett anyagi kár sem, a helikopter épségben földet ért.

Szolnokról azonnal megindult a repülő-műszaki javító csoport, a helyszínt katonák biztosítják – tették hozzá.

Kiemelt kép forrása: Facebook