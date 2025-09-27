Kártyavárként dől össze a Semjén Zsolt elleni lejárató akció, visszakoznak a vád megfogalmazói

A Magyar Nemzet Deák Dánielre, a XXI. Század Intézet vezető elemzőjére hivatkozva arról ír, hogy a Szőlő utcai büntetőeljárással kapcsolatban terjesztett álhírek terjesztéséből elkezdtett kihátrálni a balliberális médiahálózat. A szakértő szerint bebizonyosodott: „a Szőlő utcai sztori totális álhír volt, és el akarják kenni a felelősségüket”.

A Magyar Nemzet emlékeztet, az álhírlavinát az a Válasz Online egyik interjúja indította el, amely most védelmébe venné Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, valamint úgy tesznek, mintha semmi közük nem lenne a botrányhoz. Idézik Stumpf Andrásnak, a Válasz Online publicistájának szavait, aki elismerte:

a Válasz Online szerkesztőségében jelent meg „az a néhány mondat”, amely elindította az álhírbotrányt.

Ehhez hasonlóan a 444.hu is magyarázkodásba kezdett, miután Tuzson Bence igazságügyi miniszter közzétette a Szőlő utcai büntetőeljárással kapcsolatban készült hivatalos jelentést. A Magyar Nemzet idézi a portál egyik véleménycikkét, amelyben azt írták: ez egy olyan fekete kampány, amit nem vezényelt le senki.

„Ó, dehogynem!”

– reagált a 444 cikkére Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője Facebook-oldalán.

„Kedves 444-es propagandisták! Értem a kármentést, de ezt a vonalat is hamarosan korrigálniuk kell” – fűzte hozzá a politikus. Kocsis Máté a Harcosok órájában a Semjén Zsolt elleni lejáratókampányt államellenes szervezkedés, amit a magyar politikában eddig soha nem látott megtorlássorozatnak kell követnie.

„Ha ezt a hálózatot nem számoljuk fel, akkor ez a társaság olyan zavargást kelt az országban, amit később lehet, hogy már nem tudunk egy idő után kezelni”

– mondta Kocsis Máté.

Arató Gergely ködösít, Horn Gábor az ATV-ben védte meg Semjén Zsoltot

A HírTV műsorában Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselője – aki az Országgyűlés hétfői ülésén az azonnali kérdések órájában Ki az a Zsolti bácsi? kérdésével tette ismertté a Semjén Zsoltról szóló álhíreket – arról beszélt, majd ha lesznek bizonyított információink, akkor azokat nyilvánosságra hozzuk.

Ugyanakkor maga Arató Gergely is elismerte, hogy „mindenféle bizonyíték nélkül vádolták meg Semjén Zsoltot”.

Ennek ellenére Dobrev Klára pártelnök, Gyurcsány Ferenc volt felesége továbbra is kitart a megcáfolt álhírek mellett.

Horn Gábor, a Republikon Intézet alapítványának kuratórium elnöke az ATV Start című műsorban védte meg Semjén Zsoltot, akit szerinte igaztalanul vádoltak meg.

„Én Semjént személyesen jól ismerem. Kizártnak tartom, hogy ez megtörtént volna vele. Ez az én személyes véleményem”

– jelentette ki Horn Gábor. „Nem lehet valakit még úgy se belekeverni egy ilyenbe, hogy úgy csinálok, mintha nem ő lenne, de közben mindenki tudja, hogy ő. Ez nem elfogadható, egészen addig, amíg nincs érvényes bizonyíték ezekre a szörnyű bűnökre” – tette hozzá.

Orbán Viktor: a kormány minden tagja ártatlan, egyetlen miniszternek a becsületéhez sem fér kétség

A miniszterelnök-helyettes ellen indított rágalomkampánnyal kapcsolatban Orbán Viktor is megszólalt, aki pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt, a kormány minden tagja ártatlan, egyetlen miniszternek a becsületéhez sem fér kétség.

„A Szőlő utcai javítóintézetben fiatal fiú bűnelkövetők vannak, és ennek az intézménynek a vezetője nőket futtatott. Ennek pedig semmi köze nincs az intézményben őrzött gyerekekhez”

– jelentette ki Orbán Viktor. Elmondta, hogy egy vélhetően külföldi szálakat is magába foglaló bonyolult rendszerben kezdődött meg egy álhír felépítése, amely szerint pedofíliával kapcsolatos bűncselekmény történt volna, annak szálai pedig elérnek a kormányhoz. Orbán Viktor szerint ez egy súlyos vád, mivel véleménye szerint a pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény, amit a civilizációnk ismer.

„Nincs halálbüntetés, nem tudjuk őket felnégyelni, valószínűleg ez lenne az optimális megoldás”

– jelentette ki Orbán Viktor.

A Legfőbb Ügyészség vette át a nyomozást a Szőlő utcai büntetőeljárásban

Pénteken a Legfőbb Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében a nyomozást ügyészi hatáskörbe vonta. A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség soron kívül, nyomozó csoportban folytatja le. „A nyomozó hatóság eddig két személyt hallgatott ki gyanúsítottként, akik jelenleg letartóztatásban vannak. A Fővárosi Főügyészség indítványára a nyomozási bíró a gyanúsítottak letartóztatását további két hónappal – 2025. november 29-ig -meghosszabbította” – áll a Legfőbb Ügyészség által kiadott közleményben.

Kapcsolódó tartalom Ügyészségi hatáskörben folytatódik tovább a nyomozás a Szőlő utcai javítóintézet ügyében Mégpedig nyomozó csoportban.

Kiemelt kép: Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Soós Lajos)