Elképesztő felelőtlenség: frizbit dobott egy látogató az oroszlánok kifutójába a budapesti állatkertben

Egy látogató műanyag frizbit dobott a Fővárosi Állat-és Növénykertben az oroszlánok kifutójába. Az állatkert munkatársai arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen felelőtlen tettek könnyen tragédiához vezethetnek.

„Ezúttal szerencsénk volt! Állatgondozóink a ma reggeli szokásos feladataik ellátása közben valami furcsa, idegen dologra lettek figyelmesek az oroszlánkifutóban. Csakhamar kiderült, hogy egy látogató a képen látható műanyag – vélhetően kutyáknak szánt – frizbit dobta Ginni, Basil és Kharia kifutójába ”– számolt be a közösségi médiában a Fővárosi Állat-és Növénykert.

Az állatkert munkatársai szerint az eset könnyen balul sülhetett volna el,

hiszen a házikedvenceknek, vagy gyermekeknek készült játékok nem alkalmasak arra, hogy egy állatkert lakói játszanak vele, mivel az állatok ezeket könnyedén egyben lenyelhetik, úgy, hogy a gondozók, vagy állatorvosok észre sem veszik, az emésztőrendszerük biztosan nem birkózik meg vele és mire az állat tüneteket produkál, még műtéti beavatkozással sem biztos, hogy segíteni tudnak rajta.

„Most ugyan szerencsénk volt, de mi még élénken emlékszünk az esetre, amikor

szeretett vízilovunk Süsü ’94. 08. 06-án hasonló okokból, egy teniszlabda miatt lelte végzetét”

– idézték fel a szomorú esetet.

„Tisztelettel de határozottan kérjük látogatóinkat, hogy soha ne dobjanak semmit az állatok kifutójába, mert könnyen tragédiát okozhat” – szögezték le az állatkert munkatársai.

Kiemelt kép forrása: Fővárosi Állat-és Növénykert közösségi oldala