Egy lépésre voltak a hurrikántól: így sikerült kimenekíteni egy magyar turista csoportot a veszélyből

Szerző: hirado.hu
2025.09.27. 14:00

Szerző: hirado.hu

Az Azori-szigeteken tartózkodó turistacsoport számára felejthetetlen kalanddá vált egy nyaralás, amelyet a természet kiszámíthatatlan ereje árnyékolt be. A közeledő hurrikán miatt a szervezőknek és az utasoknak gyors döntéseket kellett hozniuk, hogy mindenki biztonságban térhessen haza.

Szeptember 20-án érkezett meg a turistacsoport az Azori-szigetekre, ám hamar kiderült: a Bermudákról érkező hurrikán a szigetek felé tart – írta az esetről az utat szervező utazási iroda, a Proko Travel. Közlésük szerint az első nap még sikerült bálnát és delfint látni, de hazafelé már viharos szél és hatalmas hullámok jelezték a veszélyt.

A hírek szerint a közelgő vihar 4-es erősségű lehetett az 5-ös skálán, 200 km/órás szelet hozva.

A szervezők úgy döntöttek, biztonságosabb, ha a csoport korábban hazatér. Nem volt könnyű szabad repülőhelyeket találni, de a TAP légitársaság és az utazási iroda gyors intézkedéseinek köszönhetően sikerült. A társaság végül Lisszabonba repült, ahol egy szállodában várták ki a hazautat.

A hurrikán végül szeptember 25-én este csapott le, 180 km/órás széllel – mindössze pár száz méterre a csoport eredeti szálláshelyétől.

„Jobb kevesebbet látni, de épségben hazaérni” – fogalmazott idegenvezetőjük, Flores Andrea.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich) 

