Egy lépésre voltak a hurrikántól: így sikerült kimenekíteni egy magyar turista csoportot a veszélyből

Az Azori-szigeteken tartózkodó turistacsoport számára felejthetetlen kalanddá vált egy nyaralás, amelyet a természet kiszámíthatatlan ereje árnyékolt be. A közeledő hurrikán miatt a szervezőknek és az utasoknak gyors döntéseket kellett hozniuk, hogy mindenki biztonságban térhessen haza.

Szeptember 20-án érkezett meg a turistacsoport az Azori-szigetekre, ám hamar kiderült: a Bermudákról érkező hurrikán a szigetek felé tart – írta az esetről az utat szervező utazási iroda, a Proko Travel. Közlésük szerint az első nap még sikerült bálnát és delfint látni, de hazafelé már viharos szél és hatalmas hullámok jelezték a veszélyt.

A hírek szerint a közelgő vihar 4-es erősségű lehetett az 5-ös skálán, 200 km/órás szelet hozva.

En las Azores ha sido una noche difícil por el paso del huracán Gabrielle, que ha tenido el archipiélago portugués en alerta roja hasta esta mañana El viento ha llegado a alcanzar los 185 km/h, con fuerte oleaje y lluvias intensas ▶️https://t.co/naWgyi6usv pic.twitter.com/VFwfokLsww — Telediarios de TVE (@telediario_tve) September 26, 2025

A szervezők úgy döntöttek, biztonságosabb, ha a csoport korábban hazatér. Nem volt könnyű szabad repülőhelyeket találni, de a TAP légitársaság és az utazási iroda gyors intézkedéseinek köszönhetően sikerült. A társaság végül Lisszabonba repült, ahol egy szállodában várták ki a hazautat.

A hurrikán végül szeptember 25-én este csapott le, 180 km/órás széllel – mindössze pár száz méterre a csoport eredeti szálláshelyétől.

„Jobb kevesebbet látni, de épségben hazaérni” – fogalmazott idegenvezetőjük, Flores Andrea.

