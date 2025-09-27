Csípős reggelre ébredhetünk szombaton, de napközben sem lesz melegünk

Alapvetően felhős idő várható, de nagyobb területen kisüthet hosszabb időre a nap. Csak kevés helyen fordulhat elő kisebb csapadék.

Forrás: HungaroMet

A keleties szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 22 fok között valószínű. Késő estére 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet.

Nagyrészt erősen felhős idő várható, de kisebb-nagyobb szakadozások időszakosan lehetnek. Kevés helyen gyenge csapadék előfordulhat. Gyenge marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 12 fok között alakul, de az északkeleti kevésbé felhős és szélvédett helyeken ennél hidegebb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Komka Péter)