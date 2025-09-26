Ügyészségi hatáskörben folytatódik tovább a nyomozás a Szőlő utcai javítóintézet ügyében

A Legfőbb Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében a nyomozást ügyészi hatáskörbe vonta. A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség soron kívül, nyomozó csoportban folytatja le – tájékoztatott a Legfőbb Ügyészség az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

A vádhatóság a közleményben emlékeztetett, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) emberkereskedelem és kényszermunka bűntette és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügyben. A Legfőbb Ügyészség – a büntetőéljárási törvény által biztosított lehetőségével élve – pénteken úgy határozott, hogy a nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonja, és az ügyben a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség jár el.

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész rendelkezése nyomán, az ügy mindenre kiterjedő kivizsgálására a KR NNI-n belül nyomozó csoport alakul, amely az ügyben soron kívül jár el.

A nyomozó hatóság eddig két személyt hallgatott ki gyanúsítottként, akik jelenleg letartóztatásban vannak. A Fővárosi Főügyészség indítványára a nyomozási bíró a gyanúsítottak letartóztatását további két hónappal – 2025. november 29-ig -meghosszabbította

– áll a Legfőbb Ügyészség által kiadott közleményben.

Mint ismert a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügyben az Igazságügyi Minisztérium is vizsgálatot folytatott és Tuzson Bence miniszter tájékoztatása szerint a vizsgálat megállapította, hogy kiskorú sértett érintettsége nem merült fel ebben a büntetőügyben, emellett minden alapot nélkülöző, aljas rágalomnak nevezte azt, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna. Az igazságügyi miniszter kijelentette: „A miniszterek ártatlanságához kétség sem fér.” A tárcavezető elmondása szerint a vizsgálat azt is feltárta, hogy szervezett akció zajlik az ügyben, amit Tuzson Bence szerint világosan mutat az események és a megszólalások sorrendje is. Mint mondta, idegen, titkosszolgálati szál is felvetődött az üggyel összefüggésben. Ezt követően a miniszter Facebook-oldalán tette közzé a vizsgálati jelentés teljes tartalmát.

A Budapesti Javítóintézet igazgatóját és egyik beosztottját május végén tartóztatták le emberkereskedelem, kényszermunka és közfeladati helyzettel való visszaélés gyanúja miatt. A gyanú szerint az 57 éves férfi és 32 éves élettársa hátrányos helyzetű fiatalokat kényszerítettek prostitúcióra.