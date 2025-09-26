Tiltott vegyszereket találtak a pénzügyőrök egy ukrán férfi autójában, zár alá vették a termékeket

Több száz liter tiltott növényvédőszert és mintegy 20 kilogramm gázosítószert találtak a pénzügyőrök egy ukrán férfi autójában a 491-es főúton – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken.

A közlemény szerint a pénzügyőrök rutinellenőrzésük során állítottak meg egy ukrán személyautót; az 59 éves sofőr elmondása szerint a gépkocsi Magyarország és Lengyelország között közlekedett.

A jármű átvizsgálásakor kiderült, hogy

az utastérben száz darab 5 literes kannában, illetve tizennyolc darab 1000 grammos flakonban olyan növényvédő- és gázosítószerek voltak, amelyek az Európai Unió területén nem alkalmazhatóak.

A férfi a termékekkel és azok beszerzésével kapcsolatban semmilyen okmányt nem tudott felmutatni.

A pénzügyőrök az ismeretlen eredetű permetszerek miatt értesítették a kormányhivatalt, a szakemberek megállapították, hogy a vegyszerek nem rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali- és felhasználási engedéllyel, ezért a termékeket azonnal zár alá vették – áll a közleményeben.

A kiemelt kép illusztráció. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei (Fotó:MTI/ Czeglédi Zsolt)