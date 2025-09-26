Szűk két hétig változik a menetrend az észak-balatoni vasútvonalon

A karbantartás során a MÁV-csoport saját forrásából komplex karbantartást és nagygépes ágyazatrostálást végez, amely helyenként a vasúti átjárók lezárásával is jár – olvasható a mavcsoport.hu oldalon.
Mint írták, a nagy forgalmú fő- és az utószezon végével immár lehetőség nyílik a forgalomkorlátozással járó, előre tervezett pályakarbantartásokra is a Balaton környékén. Ezt kihasználva két ütemben
csaknem 450 millió forintból végeznek „a közlekedés biztonságos fenntartása érdekében állagmegóvó felújítást az észak-balatoni vonalon is”.
Ennek keretében Szabadbattyán és Tapolca között csaknem 35 kilométeren nagygépes vágányszabályozást, Révfülöp és Badacsonytomaj, valamint Szabadbattyán és Balatonfüred között összesen 1 kilométeren ágyazatrostálást végeznek, továbbá Zánka-Köveskálon újraburkolják a peront, több helyszínen pedig kivágják a vasúti közlekedésre veszélyes fákat, gyérítik a bozótot.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)